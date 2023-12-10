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基隆塔試營運吸引7萬多人朝聖 是否收費？廠商營運再評估

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市新地標「基隆塔」試營運6天，吸引超過7萬人次參觀。圖／基隆市文化局提供
基隆市新地標「基隆塔」試營運6天，吸引超過7萬人次參觀。圖／基隆市文化局提供

基隆市新地標「基隆塔」和信二防空洞試營運6天，文化局今晚統計吸引超過7萬人次參觀。文化局長江亭玫表示，基隆塔16日正式營運，目前尚無售票規劃，未來廠商進駐營運後，才會再做評估。

文化局說，串連山、海、城的「基隆塔」及具神祕色彩的「信二防空洞」，12月5日至10日試營運，6天共吸引7萬多人次遊客造訪，探索這座城市新地標之美。民眾也可經由環山小徑，往來基隆塔和防空洞上方的扇形廣場。

基隆塔試營運免費開放民眾搭乘電梯，通往頂樓欣賞美景。民眾關心正式營運後會不會收費。文化局長江亭玫今晚表示，試營運期間民眾反映增設指標說明、加強燈光照明、機動實施人流管制、增加引導與安全設備等問題，能夠解決的都已完成改善。目前尚無售票的規劃，未來廠商進駐營運後，再做評估。

江亭玫說，試營運期間沒開放的崆書屋（屋頂）與人文國際閱讀空間（4樓），12月16日正式營運開幕活動後就會開放，當天開放參觀時間，會在開幕前另行公告。

今天是「基隆塔」試營運的最後一天，因為是好天氣的假日，出現排隊人潮。記者邱瑞杰／攝影
今天是「基隆塔」試營運的最後一天，因為是好天氣的假日，出現排隊人潮。記者邱瑞杰／攝影
今天是「信二防空洞」試營運的最後一天，因為是假日，又是好天氣，吸引民眾排隊等待進入參觀。記者邱瑞杰／攝影
今天是「信二防空洞」試營運的最後一天，因為是假日，又是好天氣，吸引民眾排隊等待進入參觀。記者邱瑞杰／攝影
今天是「基隆塔」試營運的最後一天，因為是好天氣的假日，出現排隊人潮。記者邱瑞杰／攝影
今天是「基隆塔」試營運的最後一天，因為是好天氣的假日，出現排隊人潮。記者邱瑞杰／攝影
基隆市新地標「基隆塔」試營運6天，吸引超過7萬人次參觀。圖／基隆市文化局提供
基隆市新地標「基隆塔」試營運6天，吸引超過7萬人次參觀。圖／基隆市文化局提供

基隆 文化局

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