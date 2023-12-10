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基隆塔試營運吸引7萬多人朝聖 是否收費？廠商營運再評估
基隆市新地標「基隆塔」和信二防空洞試營運6天，文化局今晚統計吸引超過7萬人次參觀。文化局長江亭玫表示，基隆塔16日正式營運，目前尚無售票規劃，未來廠商進駐營運後，才會再做評估。
文化局說，串連山、海、城的「基隆塔」及具神祕色彩的「信二防空洞」，12月5日至10日試營運，6天共吸引7萬多人次遊客造訪，探索這座城市新地標之美。民眾也可經由環山小徑，往來基隆塔和防空洞上方的扇形廣場。
基隆塔試營運免費開放民眾搭乘電梯，通往頂樓欣賞美景。民眾關心正式營運後會不會收費。文化局長江亭玫今晚表示，試營運期間民眾反映增設指標說明、加強燈光照明、機動實施人流管制、增加引導與安全設備等問題，能夠解決的都已完成改善。目前尚無售票的規劃，未來廠商進駐營運後，再做評估。
江亭玫說，試營運期間沒開放的崆書屋（屋頂）與人文國際閱讀空間（4樓），12月16日正式營運開幕活動後就會開放，當天開放參觀時間，會在開幕前另行公告。
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