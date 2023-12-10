快訊

一張圖看天氣！這日起「連凍4天」強度逼近冷氣團 低溫恐跌破14度

Live／中日戰拿莫伊漾首局首棒二壘安打 卻未能得分0:0

影／橘色惡魔席捲高雄 現場吸引八萬群眾熱情擠爆

蔡總統手作撐基隆雨傘 鄭文婷：會撐起基隆的民主自由

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議長童子瑋（立者）今天到民進黨基隆立委參選人鄭文婷競選總部，迎接蔡英文總統時說，明年大選不是戰爭與和平的選擇，而是台灣人民要選擇有尊嚴的和平。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議長童子瑋（立者）今天到民進黨基隆立委參選人鄭文婷競選總部，迎接蔡英文總統時說，明年大選不是戰爭與和平的選擇，而是台灣人民要選擇有尊嚴的和平。記者邱瑞杰／攝影

蔡英文總統今天到基隆市助選，民進黨立委參選人鄭文婷說，感謝蔡總統到競選總部打氣，她會撐起基隆的國會席次，也會撐起基隆的民主自由。

蔡總統今天到基隆市孝二路民進黨總統參選人賴清德和鄭文婷聯合競選總部，為工作人員和志工打氣，並製作「撐基隆」雨傘，希望鄭文婷可以延續現任立委蔡適應奮鬥的精神，繼續撐起基隆的民主自由、前進國會。

蔡適應說，基隆這8年改頭換面，基隆的歷史文化透過大基隆歷史場景計畫保存，基隆的觀光透過微笑港灣、軍港遷移等計畫改造市區，懇請民眾支持賴清德、支持鄭文婷，延續蔡英文總統對基隆建設的努力。

基隆市議長童子瑋表示，世界投資台灣，代表台灣很安全，對台灣很安心。但是，在野黨卻危言聳聽，說2024是「戰爭與和平的選擇」。沒有人要戰爭，大家都要和平，但我們不要香港式的和平，尊嚴自主才有長久的和平，唯有長久和平，經濟才能長遠穩健發展。

童子瑋說，有決心才能捍衛尊嚴，有實力才能確保和平，這就是有尊嚴的和平。明年大選不是戰爭與和平的選擇，而是台灣人民要選擇有尊嚴的和平，也要大聲的告訴全世界，台灣人的選擇。

鄭文婷感謝蔡總統來訪，她會撐起基隆的國會席次，也會撐起基隆的民主自由。過去香港發生反送中、雨傘革命時，基隆許多的香港移民跟她說，憂心台灣的政治走向中國，所以她推出「撐基隆」雨傘，展現他為基隆人奮鬥的決心。

蔡英文總統（左二）今天到民進黨基隆立委參選人鄭文婷（左一）競選總部打氣，希望鄭文婷繼續撐起基隆的民主自由、前進國會。記者邱瑞杰／攝影
蔡英文總統（左二）今天到民進黨基隆立委參選人鄭文婷（左一）競選總部打氣，希望鄭文婷繼續撐起基隆的民主自由、前進國會。記者邱瑞杰／攝影

基隆 鄭文婷 蔡英文

延伸閱讀

蔡英文稱從李登輝時代就被培養 「接班人要有歷練經驗」

鄭文婷推競選小物「撐基隆」雨傘 蔡英文貼上貼紙支持

徐巧芯公開IPEF機密文件 鄭文婷、黃帝穎告發徐涉公務員洩密罪

競選小物開賣！鄭文婷推「撐基隆」雨傘 貓狗胸章也到貨

相關新聞

基隆部落大學結業 學員創作布作、皮件展現原住民品味

基隆市原住民族部落大學今天下午舉辦結業典禮，動態節目有部落風肚皮舞、太魯閣族古調樂舞及傳統服飾班走秀。靜態展示阿美族及太...

民眾嘗鮮！基隆塔、信二防空洞試營運 假日好天氣湧現排隊人潮

基隆市新地標「基隆塔」和信二防空洞試營運，今天最後一天因為是假日，又是好天氣，兩地都湧現排隊人潮。基隆市文化局表示，基隆...

台東鐵花村舊宿舍群見證歷史 地方催生：遺構公園

屏東勝利星村成立全台首座遺構公園，保留舊建物元素營造新景點。台東鐵花村東南側的台鐵宿舍保有清水紅磚牆面，連棟式舊建物承載...

花蓮縣府邀張景嵐拍觀光片 露美背令人直呼「戀愛了」

花蓮縣政府邀請花蓮女兒、知名藝人張景嵐，拍攝以五感體驗呈現花蓮自然與人文之美的形象影片，行銷縣內觀光。其中享受溫泉好湯時...

延長至明年2月25日 知本溫泉季 耶誕樹添氛圍

台東知本溫泉季活動配合換新裝，忠義堂廣場豎立9公尺高耶誕樹，堤岸上幸福光廊也將星空點綴得璀璨閃亮，觀光業者指出，冬天是泡...

神秘沙灘多人衝浪 爭親水權

宜蘭縣府全年禁止南澳神秘沙灘衝浪，衝浪愛好者昨集結南澳溪北側沙灘陳抗，多人下水衝浪，訴求爭取親水權，還給民眾自由從事水上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。