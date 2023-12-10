蔡總統手作撐基隆雨傘 鄭文婷：會撐起基隆的民主自由

蔡英文總統今天到基隆市助選，民進黨立委參選人鄭文婷說，感謝蔡總統到競選總部打氣，她會撐起基隆的國會席次，也會撐起基隆的民主自由。

蔡總統今天到基隆市孝二路民進黨總統參選人賴清德和鄭文婷聯合競選總部，為工作人員和志工打氣，並製作「撐基隆」雨傘，希望鄭文婷可以延續現任立委蔡適應奮鬥的精神，繼續撐起基隆的民主自由、前進國會。

蔡適應說，基隆這8年改頭換面，基隆的歷史文化透過大基隆歷史場景計畫保存，基隆的觀光透過微笑港灣、軍港遷移等計畫改造市區，懇請民眾支持賴清德、支持鄭文婷，延續蔡英文總統對基隆建設的努力。

基隆市議長童子瑋表示，世界投資台灣，代表台灣很安全，對台灣很安心。但是，在野黨卻危言聳聽，說2024是「戰爭與和平的選擇」。沒有人要戰爭，大家都要和平，但我們不要香港式的和平，尊嚴自主才有長久的和平，唯有長久和平，經濟才能長遠穩健發展。

童子瑋說，有決心才能捍衛尊嚴，有實力才能確保和平，這就是有尊嚴的和平。明年大選不是戰爭與和平的選擇，而是台灣人民要選擇有尊嚴的和平，也要大聲的告訴全世界，台灣人的選擇。