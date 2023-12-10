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花蓮縣府邀張景嵐拍觀光片 露美背令人直呼「戀愛了」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府邀請藝人張景嵐（右）與同是藝人好友陳育涵合作，以帶著閨蜜遊玩的心情，介紹花蓮從北到南的打卡景點。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府邀請藝人張景嵐（右）與同是藝人好友陳育涵合作，以帶著閨蜜遊玩的心情，介紹花蓮從北到南的打卡景點。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府邀請花蓮女兒、知名藝人張景嵐，拍攝以五感體驗呈現花蓮自然與人文之美的形象影片，行銷縣內觀光。其中享受溫泉好湯時，張景嵐大方秀出美麗背影畫面，讓不少民眾直呼「戀愛了」，期望有天能與親友一起到花蓮旅遊。

縣府觀光處長張志翔表示，這次觀光形象影片「洄瀾，回嵐」邀請藝人張景嵐擔任主角，帶領觀眾感受太魯閣雄渾的自然景觀，在七星潭傾聽浪花拍岸與體驗浪漫疊石傳說，從193縣道、安通溫泉區及赤科山、六十石山上俯瞰花東縱谷景緻，更到東大門夜市及原民慢食據點品嚐美食，在雲山水體驗划舟行程，感受花蓮四季宜人氣候與慢活節奏。

張景嵐的父親是國民黨花蓮縣黨部主委張逸華，對於有機會回到花蓮拍攝觀光形象影片，感到既興奮又驕傲，她說，在拍攝時，喚起小時候回到家鄉，跟父母親及爺爺、奶奶闔家出遊的回憶，感謝縣府邀請讓她能與藝人好友陳育涵合作，以帶著閨蜜遊玩的心情，介紹花蓮從北到南的打卡景點。

她期待透過影片，介紹花蓮沈靜而富饒的土地，期盼全世界旅人能和她一起「洄」家，感受浪花的心跳、微風的低吟，體驗花蓮的獨特之美。

觀光處表示，該觀光形象影片片長約7分鐘，除透過YouTube、花蓮觀光粉絲團及花蓮觀光資訊網於網路上推播，年底也將會在太平洋觀光節跨年演唱會、太平洋燈會等活動中強力播送，日後更將推出英、日、韓等多個外語版本，期望讓更多外國旅客認識花蓮。

藝人張景嵐（右）與好友陳育涵一起拍攝花蓮觀光形象影片，介紹花蓮景點。圖／花蓮縣政府提供
藝人張景嵐（右）與好友陳育涵一起拍攝花蓮觀光形象影片，介紹花蓮景點。圖／花蓮縣政府提供
藝人張景嵐（右）在拍攝花蓮觀光形象影片時，大方秀出美麗背影畫面，讓不少民眾直呼「戀愛了」。圖／花蓮縣政府提供
藝人張景嵐（右）在拍攝花蓮觀光形象影片時，大方秀出美麗背影畫面，讓不少民眾直呼「戀愛了」。圖／花蓮縣政府提供

花蓮 影片 溫泉

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