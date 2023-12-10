快訊

亞錦賽／冠軍賽中日大戰加開座位 近2.2萬席門票2分鐘秒殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆信義市場擬都更 先規畫中繼站

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆信義市場老舊，市府擬都更重建，已評估2處中繼站維持民眾採買需求。記者游明煌／攝影
基隆信義市場老舊，市府擬都更重建，已評估2處中繼站維持民眾採買需求。記者游明煌／攝影

基隆市公有信義市場每天採買人潮多，但建物老舊使用逾50年，出現混凝土剝落、鋼筋鏽蝕裸露等情況，採買環境不佳。議員要求盡速改建為現代化市場，增設停車場冷氣設備及電梯。市府決定採都更方式重建，明年評估2中繼站，讓民眾採買需求不受影響。

位信二路信義區公所旁的信義市場，環境不佳民眾詬病。一名婦人說，採買動線不好、格局老舊，空氣潮濕，會吸引民眾是因地利之便又種類多。攤商多半認為要盡速改建為現代化市場。

市府推動信義市場改建案，先規畫中繼市場，預計明年委託專業廠辦理中繼市場預定地委託規畫案。市議員何淑萍說，信義市場因開發早，為逾50年老屋，中繼市場一定要妥善規畫，未來改建後新市場要符合市民所需，必須要有停車場、冷氣設備、電梯。

市長謝國樑表示，市府擬採都更方式改建，徵求民間來做，大樓下面可做市場，上面以都更方式進行權利變換給實施者的開發商。中繼地點目前擇定市場對面兩處地點規畫，評估空間應該足夠，一處是港務公司的產創中心，另一處為停車場。

另外，公有仁愛市場1樓天花板老舊，屢有水泥塊掉落，市府也規畫明年進行天花板傷復補強計畫明年底可完工。

都更 停車場 冷氣

延伸閱讀

網傳基隆田寮河變湖水綠色 市府：無污染情形

基隆查獲總統賭盤逮2組頭 社群貼賴柯侯賠率吸網友投注

東信國小網球小將猛 童子瑋曝國中時跑輸國手議員陳宜

開箱基隆新地標！ 超過60m的起重機造型「基隆塔」 搶先打卡港區美景、日夜風情一次收覽

相關新聞

基隆信義市場擬都更 先規畫中繼站

基隆市公有信義市場每天採買人潮多，但建物老舊使用逾50年，出現混凝土剝落、鋼筋鏽蝕裸露等情況，採買環境不佳。議員要求盡速...

延長至明年2月25日 知本溫泉季 耶誕樹添氛圍

台東知本溫泉季活動配合換新裝，忠義堂廣場豎立9公尺高耶誕樹，堤岸上幸福光廊也將星空點綴得璀璨閃亮，觀光業者指出，冬天是泡...

神秘沙灘多人衝浪 爭親水權

宜蘭縣府全年禁止南澳神秘沙灘衝浪，衝浪愛好者昨集結南澳溪北側沙灘陳抗，多人下水衝浪，訴求爭取親水權，還給民眾自由從事水上...

網傳基隆田寮河變湖水綠色 市府：無汙染情形

有網友今天在社群平台爆料，基隆市田寮河變湖水綠色，疑遭污染。基隆市府表示，經派員查看，尚無汙染情形

白沙屯媽祖隔4年再臨花蓮 雙媽會合體遶境引轟動

苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」睽違4年再度來到花蓮，與港天宮媽祖雙媽合體，今天在花蓮、吉安市區遶境，引起旋風，大批信眾...

東信國小網球小將猛 童子瑋曝國中時跑輸國手議員陳宜

第56屆四維膠帶盃學童網球錦標賽日前落幕，團體賽在基隆東信國小在曾汪瑩、邱歆喬2位小將的亮眼表現下，共獲得2冠軍、1季軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。