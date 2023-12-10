基隆信義市場擬都更 先規畫中繼站

基隆市公有信義市場每天採買人潮多，但建物老舊使用逾50年，出現混凝土剝落、鋼筋鏽蝕裸露等情況，採買環境不佳。議員要求盡速改建為現代化市場，增設停車場、冷氣設備及電梯。市府決定採都更方式重建，明年評估2中繼站，讓民眾採買需求不受影響。

位信二路信義區公所旁的信義市場，環境不佳民眾詬病。一名婦人說，採買動線不好、格局老舊，空氣潮濕，會吸引民眾是因地利之便又種類多。攤商多半認為要盡速改建為現代化市場。

市府推動信義市場改建案，先規畫中繼市場，預計明年委託專業廠辦理中繼市場預定地委託規畫案。市議員何淑萍說，信義市場因開發早，為逾50年老屋，中繼市場一定要妥善規畫，未來改建後新市場要符合市民所需，必須要有停車場、冷氣設備、電梯。

市長謝國樑表示，市府擬採都更方式改建，徵求民間來做，大樓下面可做市場，上面以都更方式進行權利變換給實施者的開發商。中繼地點目前擇定市場對面兩處地點規畫，評估空間應該足夠，一處是港務公司的產創中心，另一處為停車場。

另外，公有仁愛市場1樓天花板老舊，屢有水泥塊掉落，市府也規畫明年進行天花板傷復補強計畫明年底可完工。