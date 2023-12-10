延長至明年2月25日 知本溫泉季 耶誕樹添氛圍

台東知本溫泉季活動配合換新裝，忠義堂廣場豎立9公尺高耶誕樹，堤岸上幸福光廊也將星空點綴得璀璨閃亮，觀光業者指出，冬天是泡湯旺季，本月份住宿率平均約6成，但跨年夜已客滿，建議遊客避開人潮出遊。

知本溫泉季10月7日開幕，每周六、日及國定假日有市集，為迎接耶誕節，忠義堂廣場豎立耶誕樹，另有幸福光廊、流星光梯、溫泉熊及幸福Double兔等應景裝置，入夜後燈飾璀璨閃亮、耶誕氛圍濃厚。

縣府說明，每天傍晚5時30分，耶誕樹及河堤廊道點燈，溫泉季活動開幕至今2個月，累計3萬人次出遊，活動很受歡迎，原本預定辦至明年元旦結束，經討論決定持續點燈至明年2月25日落幕。

知本溫泉觀光發展促進會理事長黃慶安指出，冬天適合泡湯，也是知本地區旅宿業旺季，溫泉飯店全區約1300間客房，本月底訂房率約8成，跨年日客滿，恐只剩零星房間可預約。

知本「暖湯跨年音樂會」，今年邀請紀曉君、王中平、高蕾雅，及總鋪師歌王陳隨意，以及台東在地歌手都蘭大叔們、舒耐&伊浪、微笑阿光、青春歌聚院及LAWAY卡芙朵等團體在忠義堂開唱，跨年倒數過後將施放絢爛煙火，歡慶新年。