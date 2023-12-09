白沙屯媽祖隔4年再臨花蓮 雙媽會合體遶境引轟動
苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」睽違4年再度來到花蓮，與港天宮媽祖雙媽合體，今天在花蓮、吉安市區遶境，引起旋風，大批信眾排隊等候，跪地鑽轎盼媽祖賜福的人潮大排長龍。
白沙屯媽祖再臨花蓮，縣長徐榛蔚、立委傅崐萁昨晚與大批信眾、港天宮董事長賴榮文一起到港天宮外路口接駕，迎接鑾轎進入港天宮，接著由徐榛蔚擔任主祭官，帶領縣府各局處首長行三獻禮，祈求媽祖庇祐花蓮。
今天一早，「雙媽」合體從港天宮出發，沿著花蓮、吉安市區大街小巷遶境，所到之處萬頭鑽動擠滿信眾，鞭炮聲不斷，民眾引頸期盼，見遶境隊伍來到發出陣陣歡呼聲，跪地等待鑽轎腳的信眾大排長龍，更多人高舉手機拍下照片，都希望媽祖庇佑，市長魏嘉彥也在市公所前接駕，祈求媽祖護佑市民闔家平安。
徐榛蔚說，白沙屯媽祖上次來到花蓮是在疫情前，這次再度前來，讓各地信眾在歲末年終時齊聚花蓮，讓信眾的心都能安定。
媽祖鑾轎今天傍晚停駕在中原路，預計晚間6時再出發，沿重慶路、中福路、中正路、中山路、明智街、進豐街遶境，晚間7時30分抵達花蓮聖天宮(帝君廟)停駕，最後行經沿國聯五路、中山路等地，晚間9時回港天宮駐駕。明天一早出發，經中山路、富國路等路段到花蓮福境宮，再從建昌路出發，沿自強路、莊敬路等路段，回到花蓮市延平王廟駐駕。
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