快訊

朱立倫透露內參民調 指侯康配「2大問題」需補強

把握周末好天氣！下周「2段式降溫」 北台灣再變天

比桃機小！以軍建議180萬巴人逃往人道區 待遇極慘「沒水沒電遭襲擊」

白沙屯媽祖隔4年再臨花蓮 雙媽會合體遶境引轟動

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
苗栗拱天宮白沙屯媽祖來到花蓮，今天與港天宮媽祖合體遶境，引起轟動。圖／民眾提供
苗栗拱天宮白沙屯媽祖來到花蓮，今天與港天宮媽祖合體遶境，引起轟動。圖／民眾提供

苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」睽違4年再度來到花蓮，與港天宮媽祖雙媽合體，今天在花蓮、吉安市區遶境，引起旋風，大批信眾排隊等候，跪地鑽轎盼媽祖賜福的人潮大排長龍。

白沙屯媽祖再臨花蓮，縣長徐榛蔚、立委傅崐萁昨晚與大批信眾、港天宮董事長賴榮文一起到港天宮外路口接駕，迎接鑾轎進入港天宮，接著由徐榛蔚擔任主祭官，帶領縣府各局處首長行三獻禮，祈求媽祖庇祐花蓮。

今天一早，「雙媽」合體從港天宮出發，沿著花蓮、吉安市區大街小巷遶境，所到之處萬頭鑽動擠滿信眾，鞭炮聲不斷，民眾引頸期盼，見遶境隊伍來到發出陣陣歡呼聲，跪地等待鑽轎腳的信眾大排長龍，更多人高舉手機拍下照片，都希望媽祖庇佑，市長魏嘉彥也在市公所前接駕，祈求媽祖護佑市民闔家平安。

徐榛蔚說，白沙屯媽祖上次來到花蓮是在疫情前，這次再度前來，讓各地信眾在歲末年終時齊聚花蓮，讓信眾的心都能安定。

媽祖鑾轎今天傍晚停駕在中原路，預計晚間6時再出發，沿重慶路、中福路、中正路、中山路、明智街、進豐街遶境，晚間7時30分抵達花蓮聖天宮(帝君廟)停駕，最後行經沿國聯五路、中山路等地，晚間9時回港天宮駐駕。明天一早出發，經中山路、富國路等路段到花蓮福境宮，再從建昌路出發，沿自強路、莊敬路等路段，回到花蓮市延平王廟駐駕。

苗栗拱天宮白沙屯媽祖來到花蓮遶境，大批信眾跪地鑽轎腳祈求媽祖賜福。圖／民眾提供
苗栗拱天宮白沙屯媽祖來到花蓮遶境，大批信眾跪地鑽轎腳祈求媽祖賜福。圖／民眾提供
苗栗拱天宮白沙屯媽祖來到花蓮，今天與港天宮媽祖合體遶境，引起轟動。圖／民眾提供
苗栗拱天宮白沙屯媽祖來到花蓮，今天與港天宮媽祖合體遶境，引起轟動。圖／民眾提供
花蓮縣長徐榛蔚及立委傅崐萁，昨晚一同到港天宮迎接苗栗拱天宮白沙屯媽祖聖駕。圖／縣府提供
花蓮縣長徐榛蔚及立委傅崐萁，昨晚一同到港天宮迎接苗栗拱天宮白沙屯媽祖聖駕。圖／縣府提供
苗栗拱天宮白沙屯媽祖來到花蓮，今天與港天宮媽祖合體遶境，引起轟動。圖／民眾提供
苗栗拱天宮白沙屯媽祖來到花蓮，今天與港天宮媽祖合體遶境，引起轟動。圖／民眾提供

白沙屯媽祖 花蓮 遶境

延伸閱讀

「誰封殺花東快」文宣惹議 綠批藍騙選票還抹黑蕭美琴

力拚綠金產業 花蓮縣府辦油茶籽評鑑

冬天也能泡冷泉 花蓮好湯評鑑出爐12家業者獲獎

影／大甲媽首度遶境屏東 數千信眾東港爭睹「王爺會王后」

相關新聞

白沙屯媽祖隔4年再臨花蓮 雙媽會合體遶境引轟動

苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」睽違4年再度來到花蓮，與港天宮媽祖雙媽合體，今天在花蓮、吉安市區遶境，引起旋風，大批信眾...

反對南澳神秘沙灘禁令 衝浪愛好者號召多人下水陳抗

宜蘭縣府全年禁止南澳神秘沙灘衝浪，衝浪愛好者今集結南澳溪北側沙灘陳抗，多人下水衝浪。發起人阿瑪希望爭取親水權，還給民眾自...

影／台東知本溫泉季換新裝 9米聖誕樹預告佳節腳步近

耶誕節即將到來，台東知本溫泉季活動配合換新裝，忠義堂廣場豎立9公尺高聖誕樹，堤岸上的幸福光廊也將星空點綴得璀璨無比。觀光...

基隆信義市場老舊市府擬都更重建 評估2中繼站續營業

基隆市公有信義市場每天採買人潮很多，但建物老舊使用已逾50年，出現混凝土剝落、鋼筋鏽蝕裸露等情況，採買環境不佳。議員要求...

基隆燈塔教育節 周天成憶練球苦

基隆燈塔教育節昨起連兩天舉辦，市長謝國樑及「羽球一哥」周天成共騎腳踏車，點亮教育燈塔之光，周天成也分享在基隆中學羽球訓練...

本月第2起 台東海岸又見重油汙染

台東綠島居民本月1日發現大面積重油汙染，地方懷疑外籍船隻偷排廢油，本島東海岸加路蘭風景區昨也傳出汙染，如瀝青般黑色濃稠油...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。