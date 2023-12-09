東信國小網球小將猛 童子瑋曝國中時跑輸國手議員陳宜

第56屆四維膠帶盃學童網球錦標賽日前落幕，團體賽在基隆東信國小在曾汪瑩、邱歆喬2位小將的亮眼表現下，共獲得2冠軍、1季軍以及3個前五名，拿下團體亞軍。議長童子瑋今天和議員陳宜前往勉勵隊員，童子瑋回憶說，國中時在中正公園練網球，那時陳宜已經是國手，他跑15圈就氣喘如牛，陳宜居然跑37圈才休息，體力自嘆不如。

四維膠帶盃學童網球錦標賽有男、女單打賽及團體賽，全國10到12歲的國小學童都可參加，爭戰激烈。1991年時，在網球教練陳明財奔走下東信國小網球隊成軍，成功訓練出陳迪、陳宜兄妹檔國手，在國內外比賽都有很好成績，陳迪還拿過亞運金牌。

陳宜當年還有「網球寶貝」美稱，目前已轉換跑道當議員，但對運動推廣仍不遺餘力，東信國小網球隊在陳迪與多位教練的帶領下，仍持續穩健發展，培育不少好手，這次四維盃三連霸的邱歆喬，更是打破陳迪、陳宜二連霸的紀錄，有「接班人」態勢。

陳宜說，四維盃是所有小朋友第一次接觸網球的最大型比賽，2年多前，她與其他議員爭取經費修繕安樂網球場，解決年久失修、經費不足等問題，現在球友們才有適合打網球的運動場所。

議長童子瑋表示，希望未來培養更多的陳迪與陳宜出來，讓網球運動可以在基隆深耕發展，基隆礙於天氣多雨，好的球場難尋覓，市府斥資8千多萬元修繕基隆市民體育活動中心，包含更新室內網球場地坪、屋頂、機電消防設備等，明年底完工。