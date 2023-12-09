反對南澳神秘沙灘禁令 衝浪愛好者號召多人下水陳抗

宜蘭縣府全年禁止南澳神秘沙灘衝浪，衝浪愛好者今集結南澳溪北側沙灘陳抗，多人下水衝浪。發起人阿瑪希望爭取親水權，還給民眾自由從事水上活動的權利，政府可以指引風險，不應禁止；縣府工旅處表示，大方向是開放水域，明年1月將邀請政府、民間單位開會建立共識。

神秘沙灘是南澳著名觀光景點，有海蝕洞等美景，2018年9月，5名沙灘車遊客被大浪捲走死亡，宜蘭縣府發布水域禁令，2021年2月分階段開放，4到9月可以潛水、立式划槳、玩風浪板或滑水板等，全年禁止游泳、衝浪、水上腳踏車。

阿瑪等數名衝浪愛好者今年12月2日現身神秘沙灘，遭警方盤查、留下資料，不滿縣府持續禁止部分水域活動，以及拿著衝浪板走在路上就要被盤查，在網路上發起「#OceanShouldBeOurs」活動，號召衝浪愛好者與水域活動玩家9日下水抗議，開放水域聯盟響應，相約會師南澳溪北側鴛鴦山定情湖沙灘。

百餘名親水活動支持者今天上午9時許身穿白衣，陸續抵達定情湖沙灘，開水聯盟則從南側神秘沙灘出發，在海上立式划槳，越過南澳溪口後上岸會合，隨後十數名衝浪客下水衝浪。警方到場防止意外，抗議群眾情緒穩定，沒有過激行動；縣府工旅處人員到場蒐證，紀錄違法下水的衝浪客。

阿瑪表示，今天抗議的目的是爭取親水權，海島人民被禁止入海是過時法律，還違反憲法給予人民的親水自由；政府應該提供海洋教育，指引民眾從事各項海洋活動的風險，不宜直接禁止。現行法規不合理，他用行動抗議，也願意負起違法責任，但會持續推動、關心修法，這次行動只是個開始。

開水聯盟指出，縣府工旅處2020年委請國立成功大學研究，報告建議「遵循水域遊憩活動管理辦法精神與向海致敬政策方向，開放民眾在南澳海域從事水域遊憩活動」，工旅處卻無視專家的建議，仍禁止衝浪等水域活動。

縣府工旅處表示，開放水域遊憩活動是大方向，也尊重成功大學的評估結果，但考量季節及活動風險，採取分階段開放，2021年第一階段先開放獨木舟、立式划槳等活動；第二階段視情況滾動式檢視，明年1月將邀請南澳水域周邊中央、地方政府單位，以及水域活動相關公會、協會開會討論，建立共識。