聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆信義市場老舊市府擬都更重建 評估2中繼站續營業
基隆市公有信義市場每天採買人潮很多，但建物老舊使用已逾50年，出現混凝土剝落、鋼筋鏽蝕裸露等情況，採買環境不佳。議員要求盡速改建現代化市場，增設停車場、冷氣設備及電梯。市府表示，決定採都更方式重建，明年評估中繼站地點，讓民眾採買需求不受影響。
位信二路信義區公所旁的信義市場，每天採買人潮多，但環境不佳備受民眾詬病。一名婦人說，採買動線不好、格局老舊，空氣潮濕、空間陰暗，會吸引民眾是因地利之便又種類繁多。攤商也多半認為，攤位及環境過於老舊，盼改建現代化市場，至少有電梯、冷氣。
市府推動信義市場改建案，先規畫中繼市場，預計明年委託專業廠辦理中繼市場預定地委託規畫案，包含中繼市場內攤鋪規畫、動線模擬、機電設備配置、攤商訪及需求、召開攤商說明會等，經費估約200萬元。
產發處要透過專業評估擇定中繼市場地點，滿足採買需求及照顧原攤商繼續營業，讓信義市場改建能往前推動。
市議員何淑萍說，信義市場因開發早，為逾50年老屋，中繼市場一定要妥善規畫，未來改建後新市場要符合市民所需，必須要有停車場、冷氣設備、電梯。
市長謝國樑表示，信義設備老舊大家都很清楚，市府決定採都更方式改建，徵求民間來做，大樓下面可做市場，上面以都更方式進行權利變換給實施者的開發商。
謝國樑說，中繼地點市場科目前擇定市場對面兩處地點規畫，評估空間應該足夠，一是港務公司的產創中心，原要出租給量販店，但市府已要求暫緩；二是一處停車場，這是市府推動目標。
另外，公有仁愛市場1樓天花板老舊，屢有水泥塊掉落，險砸傷人狀況，讓買菜民眾心驚膽跳，市府也規畫明年進行天花板傷復補強計畫，辦理天花板水泥塊防墜措施，工程經費840萬元，明年底可完工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言