基隆信義市場老舊市府擬都更重建 評估2中繼站續營業

基隆市公有信義市場每天採買人潮很多，但建物老舊使用已逾50年，出現混凝土剝落、鋼筋鏽蝕裸露等情況，採買環境不佳。議員要求盡速改建現代化市場，增設停車場、冷氣設備及電梯。市府表示，決定採都更方式重建，明年評估中繼站地點，讓民眾採買需求不受影響。

位信二路信義區公所旁的信義市場，每天採買人潮多，但環境不佳備受民眾詬病。一名婦人說，採買動線不好、格局老舊，空氣潮濕、空間陰暗，會吸引民眾是因地利之便又種類繁多。攤商也多半認為，攤位及環境過於老舊，盼改建現代化市場，至少有電梯、冷氣。

市府推動信義市場改建案，先規畫中繼市場，預計明年委託專業廠辦理中繼市場預定地委託規畫案，包含中繼市場內攤鋪規畫、動線模擬、機電設備配置、攤商訪及需求、召開攤商說明會等，經費估約200萬元。

產發處要透過專業評估擇定中繼市場地點，滿足採買需求及照顧原攤商繼續營業，讓信義市場改建能往前推動。

市議員何淑萍說，信義市場因開發早，為逾50年老屋，中繼市場一定要妥善規畫，未來改建後新市場要符合市民所需，必須要有停車場、冷氣設備、電梯。

市長謝國樑表示，信義設備老舊大家都很清楚，市府決定採都更方式改建，徵求民間來做，大樓下面可做市場，上面以都更方式進行權利變換給實施者的開發商。

謝國樑說，中繼地點市場科目前擇定市場對面兩處地點規畫，評估空間應該足夠，一是港務公司的產創中心，原要出租給量販店，但市府已要求暫緩；二是一處停車場，這是市府推動目標。