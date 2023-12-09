本月第2起 台東海岸又見重油汙染

台東綠島居民本月1日發現大面積重油汙染，地方懷疑外籍船隻偷排廢油，本島東海岸加路蘭風景區昨也傳出汙染，如瀝青般黑色濃稠油汙散布在礁岩上，地方認為恐與綠島油汙有關連；縣府環保局表示，目前宜花東海域都有接獲類似通報，中央海保署已著手調查。

加路蘭遊憩區鄰近富岡地質公園（小野柳風景區），擁有無敵海景，奇形礁岩星羅分布，遊客近日在遊憩區海域發現疑似重油外洩，透過臉書社團呼籲相關單位重視，記者實地走訪，發現不少黑色油汙分散在礁岩、石頭上，無特殊異味，但來源不明。

環保局長郭建成表示，前晚已接到通報，昨已到加路蘭勘查，另綠島柚子湖礁岩不明油汙為重油汙染，海洋委員會環境海洋保育署也接獲宜蘭及花蓮有零星情形發生，正著手調查中。

海保署指出，各地方政府累計已清除重約1625公斤油汙，已啟動衛星及無人機監測，並結合洋流回溯模擬，調查可疑來源。

綠島重油汙染範圍長150公尺、寬40公尺，由於過去曾發生外國船隻在海上偷排廢油，經由東北季風吹拂飄散上岸，鄉公所透過國際法庭仲裁求償，地方懷疑此次又是歷史重演，但油汙事件發生至今已8天，仍不確定汙染源。