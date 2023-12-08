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點亮基隆燈塔教育節 周天成：雙語教育很重要

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆燈塔教育節今天起一連兩天，市長謝國樑及「羽球一哥」周天成共同騎乘腳踏車，點亮教育燈塔之光。圖／基隆市政府提供
基隆燈塔教育節今天起一連兩天，市長謝國樑及「羽球一哥」周天成共同騎乘腳踏車，點亮教育燈塔之光。圖／基隆市政府提供

基隆燈塔教育節今起一連兩天，市長謝國樑以及「羽球一哥」周天成共同騎乘腳踏車，點亮教育燈塔之光。周天成分享他在基隆中學羽球訓練的辛苦，他每天練球時間超過6小時，勉勵大家要堅持做一件事，而在國外比賽時，與裁判溝通或國外選手交流經驗發現，英語真的非常重要。

今天開幕儀式由暖暖及深美國小特教班啦啦隊演出揭開序幕，謝國樑表示，教育處規畫燈塔教育節，要發展各校獨特性與專業性，吸引中小學畢業生在地就學及升學。基隆預計明年透過與國外頂尖學府合作，引進優質的學習經驗，讓基隆優秀學子可與國外教育系統接軌學習，提升基隆孩子的國際競爭力。

周天成分享說，在基隆高中求學以及練球的日子真的很辛苦，每天練球時間超過6個小時，有鄭永成教練的指導與照顧，才能成為國際級的羽球選手，老師在背後做他們的支柱、照亮選手，就跟燈塔一樣。

周天成表示，雙語教育很重要，他在國外比賽，與裁判溝通或國外選手交流過程，他發現英語非常重要，勉勵學生要多學習語言，十分受用。鄭永成則說，小天只要有空都會回到基中來陪學弟妹們練球，很用心照顧學弟妹。

燈塔教育節在文化中心廣場、飛鳶廣場以及港務大樓2樓共規畫60個攤位、14場工作坊、6場雙語遊戲活動及6場雙語實踐站等多元項目，還有學校社團成果展與各項互動關卡，明天還有1天。

基隆燈塔教育節今天起一連兩天，市長謝國樑（左）以及「羽球一哥」周天成（右）共同騎乘腳踏車，點亮教育燈塔之光。圖／基隆市政府提供
基隆燈塔教育節今天起一連兩天，市長謝國樑（左）以及「羽球一哥」周天成（右）共同騎乘腳踏車，點亮教育燈塔之光。圖／基隆市政府提供
基隆燈塔教育節今天起一連兩天，市長謝國樑（左）以及「羽球一哥」周天成（右）共同騎乘腳踏車，點亮教育燈塔之光。圖／基隆市政府提供
基隆燈塔教育節今天起一連兩天，市長謝國樑（左）以及「羽球一哥」周天成（右）共同騎乘腳踏車，點亮教育燈塔之光。圖／基隆市政府提供

基隆 燈塔 謝國樑 周天成 語言

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