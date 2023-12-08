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農產品銷售不好募款冷颼颼 社福團體壓力大

中央社／ 台東縣8日電

社福團體義賣農產品銷售情況不佳，又加上募款困難，華山基金會今年全國捐款短缺5000萬元；創世基金會台東募款也少了近千萬元，工作人員憂心的說「壓力快破表」。

今天上午創世基金會台東分院舉辦10週年感恩茶會，感謝社會大眾常年捐助，讓亟需幫助的植物人可順利入住安養。感恩茶會邀請過去院民返院共襄盛舉，雖然喜氣洋洋，但工作人員難掩財務捉襟見肘的憂心。

台東院長王玉鳳接受中央社記者訪問表示，感謝各方善心人士的捐助，讓植物人服務不間斷，提供台東縣植物人安養及到宅免費服務。台東地處偏鄉資源匱乏，物價持續高漲，服務成本倍增，讓護理人員莫不憂心。

她感謝藝人張惠妹，棒球好手張育成都有回台東幫忙募款，但今年因為天氣候異常，加上疫情及農民合作義賣的農產品賣的不是很好，因此資金缺口很大，比正常少了4至5成，約新台幣800多萬元。

華山基金會募款情況同樣「冷颼颼」，財團法人華山社會福利慈善事業基金會區長廖倖玉表示，華山面臨重大難題，今年統計至目前，沒有任何政府補助，社會的愛心捐款卻如大雪般下跌近5000萬元，約缺少了33個愛心天使站1年的服務成本。若如滾雪球般下去，恐連天使站要能自給自足，都陷入困境。

她說，每年此刻年關倒數，人人歡喜迎新年，有人計劃出國旅遊、有人安排年終尾牙大餐、有人買新衣添新妝，華山全台230多ㄇ名站長還在東奔西跑，擔心除夕前，應要送至長輩家的年菜及禦寒毛帽，還沒有著落，心裡壓力快要破表了。

台東 募款 植物人

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