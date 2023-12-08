台9線99公里「999」難打卡 宜蘭立委參選人提設休憩站

省道台9線99公里處位於宜蘭武荖坑風景區入口旁，「999」吸引不少車友或遊客與里程牌合照，但里程牌位於車道中央分隔島上，拍照時要穿越車道相當危險。國民黨宜蘭立委參選人黃琤婷提議，在道路兩旁設置遊憩公園或休息區，讓車友、遊客安全拍照，也能串連單車觀光。

台9線是東部主要幹道之一，北起台北市中正區，南抵屏東縣枋山鄉，包含北宜公路、蘇花公路、花東公路與南迴公路等段，99公里處位於宜蘭縣冬山鄉、蘇澳鎮交界的武荖坑風景區入口附近，「999」的數字成為不少單車車友打卡熱點。

有10多年單車經驗的鄭先生已經環島7次，他說台9線曾經是台灣最長公路，許多人會到99公里處拍照，里程牌卻位於車道安全島上，該處車流不少，車友得冒著危險穿越車道；在地車友林先生也說，台7線北橫公路77公里、台8線中橫公路88公里里程牌都在路邊，合照方便，就只有台9線99公里在分隔島上。

黃琤婷表示，將爭取在台9線99公里兩側路邊設置「天長地久鐵馬休憩公園」，嵌入「999」的路標讓遊客與車友打卡，也方便環島車友休息、補給，甚至進一步串聯冬山與蘇澳的單車路網，發展新的觀光廊帶；第一步是取得道路兩旁土地使用權，會與鐵路局、公路局協調。