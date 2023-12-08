花蓮農業保險 補助調為20%

極端氣候造成農作物災損，今年多個颱風接力來襲，花蓮縣府統計，含基本型保險在內，全縣一期作水稻收入保險理賠面積約4500公頃，理賠金額高達9000萬元。為鼓勵農友投保農業保險，縣府計畫明年起保費補助比率從目前的10%提高到20%，再加上中央補助，農民最多只要自付30%保費。

農業保險分為基本型及加強型，縣府農業處表示，全縣投保加強型農業保險的品項以水稻為大宗，一期作核定投保面積5100公頃，二期作投保面積還未接獲通知，估計覆蓋率約6成，文旦約60公頃，香蕉和強固性設施也都有納保，只要減產超過一定程度即啟動理賠。以水稻為例，理賠計算基準包括目標價格、產量、投保面積及比例等。

農業處農政科長吳秉叡說，保險理賠與天然災害救助並行，天然災害救助是協助農民復耕復建，保險則為保障農民收益，兩者的原理不同，縣府從民國100年起將保費補助從原有5%調高到10%，明年計畫進一步調高到20%，預算從目前每年約500萬元增加到1000萬元，鼓勵農民更踴躍投保。

富里鄉水稻栽種面積約2200公頃，年產兩期共約4500公頃，是花蓮重要米鄉，富里鄉公所也編列經費，明年度補助水稻加強型保險費10%。

富里鄉長江東成表示，再加上中央、縣府及集團糧商補助的10%，鄉民不用另外花錢，即可獲得 90%加強型水稻收入保險的理賠金，不必擔心減產影響收益。