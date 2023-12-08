聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮農業保險 補助調為20%

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

極端氣候造成農作物災損，今年多個颱風接力來襲，花蓮縣府統計，含基本型保險在內，全縣一期作水稻收入保險理賠面積約4500公頃，理賠金額高達9000萬元。為鼓勵農友投保農業保險，縣府計畫明年起保費補助比率從目前的10%提高到20%，再加上中央補助，農民最多只要自付30%保費。

農業保險分為基本型及加強型，縣府農業處表示，全縣投保加強型農業保險的品項以水稻為大宗，一期作核定投保面積5100公頃，二期作投保面積還未接獲通知，估計覆蓋率約6成，文旦約60公頃，香蕉和強固性設施也都有納保，只要減產超過一定程度即啟動理賠。以水稻為例，理賠計算基準包括目標價格、產量、投保面積及比例等。

農業處農政科長吳秉叡說，保險理賠與天然災害救助並行，天然災害救助是協助農民復耕復建，保險則為保障農民收益，兩者的原理不同，縣府從民國100年起將保費補助從原有5%調高到10%，明年計畫進一步調高到20%，預算從目前每年約500萬元增加到1000萬元，鼓勵農民更踴躍投保。

富里鄉水稻栽種面積約2200公頃，年產兩期共約4500公頃，是花蓮重要米鄉，富里鄉公所也編列經費，明年度補助水稻加強型保險費10%。

富里鄉長江東成表示，再加上中央、縣府及集團糧商補助的10%，鄉民不用另外花錢，即可獲得 90%加強型水稻收入保險的理賠金，不必擔心減產影響收益。

保險 農民 保費

延伸閱讀

中西醫合療成趨勢 花蓮門諾醫院睽違27年重啟中醫科

增加農民保障 花蓮農產保費補助明年起提高到20%

花蓮縣政府舉辦「低碳旅遊 地球永續論壇」 推動淡季出發、融入當地 落實低碳遊

光無所不在 新光人壽理賠隨時都在

相關新聞

瑪陵國小通學路坑疤 基市府整平、增空間

基隆市瑪陵國小加幼兒園學生共93人，是基隆市唯一公辦民營小學，通學道路因涉及私有地，市府久未重鋪，路面坑疤。學生形容上下...

台東推特色旅宿認證 3年獲276張國際證書

台東縣推動特色旅宿國際認證邁入第3年，今年37家業者通過取得101張證書，其中，全台首創與高醫合作HFS健康照護旅宿認證...

花蓮農業保險 補助調為20%

極端氣候造成農作物災損，今年多個颱風接力來襲，花蓮縣府統計，含基本型保險在內，全縣一期作水稻收入保險理賠面積約4500公...

入冬後疫情攀升、連續假期將來臨 宜蘭送好米鼓勵50歲以上打疫苗

入冬造成各類呼吸道傳染病蠢蠢欲動，加上近期持續發生黴漿菌、流感，特別是新冠肺炎的疫情近來又有升高趨勢，面對耶誕及跨年假期...

中西醫合療成趨勢 花蓮門諾醫院睽違27年重啟中醫科

近年中西醫合療成為趨勢，花蓮過去幾年只有慈濟醫院提供相關療程，門諾醫院考量病患需求，加上院內空間規畫調整，時隔30年重啟...

披「婚紗」蘭陽金柑 黃水晶鮮果甜 加工新品酸甜好滋味

全國9成以上的金柑產自宜蘭，縣政府農業處與農會在農業改良場輔導下，走向精緻化栽培，除了提升金柑栽種品質，也研發新品種。礁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。