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中西醫合療成趨勢 花蓮門諾醫院睽違27年重啟中醫科

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮門諾醫院時隔27年重啟中醫部門，未來將提供中西合療服務。圖為中醫科主任楊成湛替患者針灸。記者王思慧／攝影
花蓮門諾醫院時隔27年重啟中醫部門，未來將提供中西合療服務。圖為中醫科主任楊成湛替患者針灸。記者王思慧／攝影

近年中西醫合療成為趨勢，花蓮過去幾年只有慈濟醫院提供相關療程，門諾醫院考量病患需求，加上院內空間規畫調整，時隔30年重啟中醫部門。目前門診暫時在本院1樓，明年將在3樓擴增至300坪，未來將提供中西合療、一般門診，也成為中醫教學訓練機構，訓練住院醫師與實習醫師。

門諾醫院於1991年曾短暫設立中醫部門，卻因空間及人力不足停辦，近年中西醫合療，經院方去年規畫、尋找醫師，上月完成中醫部門的設立，今天正式舉行揭牌儀式。門診暫時與皮膚科共用診間，明年待院內空間調整完後，將移至醫院3樓。

中醫部主任楊成湛表示，中西合療希望達到1加1大於2的效果，包括部分住院病人、中風、腫瘤、顱腦及脊髓損傷 、癌症等患者，透過中醫針灸、藥物調養，能更快提升恢復力，讓療效更加顯著。

楊成湛說，目前中醫科有2位主治醫師跟1位住院醫師，在本院及壽豐分院提供服務。本院現在有1個診間、6床，分院則是7床；明年中醫科移至本院3樓後，300坪的空間將有4個診間、25床，醫護人力也會增加。

他提到，現在中醫科除了一般門診作業，陸續與院內西醫、病房交流，協助住院患者相關療程；未來將啟動中醫居家醫療，透過全方位的醫療照護每位病患。

另外，楊成湛分享防疫茶配方及煮法，藥材包括黃耆3錢、黨參3錢、防風2錢、紅棗2錢、藿香2錢、金銀花2錢、魚腥草2錢、蒲公英2錢、紫蘇葉2錢，加適量紅糖，以3000毫升開水大火煮沸後，再用小火繼續煮20分鐘，即可飲用。

門諾醫院中醫科目前有2位主治醫師跟1位住院醫師，在本院及壽豐分院提供服務。記者王思慧／攝影
門諾醫院中醫科目前有2位主治醫師跟1位住院醫師，在本院及壽豐分院提供服務。記者王思慧／攝影
門諾醫院中醫部主任楊成湛表示，中西合療希望達到1加1大於2的效果，透過中醫針灸、藥物調養，讓療效更加顯著。記者王思慧／攝影
門諾醫院中醫部主任楊成湛表示，中西合療希望達到1加1大於2的效果，透過中醫針灸、藥物調養，讓療效更加顯著。記者王思慧／攝影
花蓮門諾醫院考量病患需求，加上院內空間規畫調整，時隔27年重啟中醫部門，未來將提供中西合療服務，提供更優質的醫療照顧。記者王思慧／攝影
花蓮門諾醫院考量病患需求，加上院內空間規畫調整，時隔27年重啟中醫部門，未來將提供中西合療服務，提供更優質的醫療照顧。記者王思慧／攝影

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