基隆年終演唱會 各區公所免費索票快速發完

「最愛基隆年終演唱會」今天上午11時開放免費索票，每個行政區發放680張，每人限索4張，各區公所一早大排長龍，有人清晨5時30分就到區公所排隊，不到中午已全數發完。

這場演唱會將於23日晚間6時30分在基隆市立體育館登場，邀請安心亞、玖壹壹、陳芳語、戴愛玲等眾多藝人演出，上午11時在各區公所開放免費索票。

有人清晨5時30分就到信義區公所排隊，也有1名80歲阿嬤上午7時就在安樂區公所排隊索票，她表示，這輩子沒看過現場演唱會，這次市府舉辦免費演唱會，她一定要帶家人一起去看。

基隆市長謝國樑上午10時許前往信義區公所視察，感謝區公所人員提供熱飲並維護現場秩序。謝國樑說，這次演唱會主場在體育館，民眾不用再擔心下雨，也可前往設在國門廣場的第2現場欣賞直播，同步感受氣氛。

謝國樑說，市府不會保留公關票，會留給市民索取，另外，採公益捐贈形式的門票，目前規劃500張搖滾區位置，每張新台幣1200元，將從11日起，在市府1樓窗口開放捐款索取。

民進黨籍基隆市議員張之豪在臉書（Facebook）粉絲專頁表示，謝國樑因擔心下雨，改在室內舉辦演唱會，如果最終還是要開辦戶外轉播，為何一開始要取消戶外演唱會，「這就是想到哪裡，做到哪裡的謝國樑市府」。

基隆市政府發言人余治明表示，考量基隆冬季東北季風不穩定的氣候環境，不利於演出及觀賞等因素，市府在室內場地舉辦演場會，提供觀賞與表演者更舒適的空間，對於有戶外觀賞需求的民眾也加開第2現場。