披「婚紗」蘭陽金柑 黃水晶鮮果甜 加工新品酸甜好滋味

全國9成以上的金柑產自宜蘭，縣政府農業處與農會在農業改良場輔導下，走向精緻化栽培，除了提升金柑栽種品質，也研發新品種。礁溪鄉農會今天在淇珍御果友善農場舉辦金柑鮮果品嘗暨新品上市發表會，向消費者推薦酸中帶甜的金柑好滋味。

金柑（又稱金棗）是唯一可以連皮吃的柑橘類果品，宜蘭栽種金柑面積205公頃，年產量2707公噸，近年來由農民逐漸走向精緻化、網室栽培，也在即將成熟的果樹外層披上白紗，彷彿「新娘婚紗」般，避免蟲害細心呵護，金柑品質一年比一年好。

縣長林姿妙表示，宜蘭好山好水孕育出優質農產品，尤其礁溪鄉物產豐富溫泉蔬菜、五峰茶、溫泉米及金柑都很有名，宜蘭因氣候環境適合，全國9成以上金柑產自蘭陽平原，也讓宜蘭縣擁有「金棗故鄉」美名，目前正值產季，消費者嚐鮮正是好時候。

礁溪鄉農會理事長李明鴻表示，農會為提高金柑銷售品質，從2003年起積極開拓鮮果市場，除了主力品種「長實金柑」受消費者喜愛，研發新的品種「黃水晶」，果實酸度降低、甜度提高，品感好，每台斤市場售價300元，供不應求；另也研發金柑加工產品，今天發表「金棗核桃糕」新品上市。

農會總幹事吳宜珮介紹金棗核桃糕，採用農藥零檢出的嚴選金棗與美國加州核桃天然食材作為原料，口感酸甜鬆軟、不黏牙，金棗果肉與核桃讓人口齒留香，送人或親友自己品嘗都很適合，每包訂價210元。