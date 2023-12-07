安心亞開場 玖壹壹壓軸！基隆免費演唱會門票19分鐘搶光

基隆市年終演唱會23日登場，安排歌手安心亞開場，玖壹壹壓軸演出。市府今天上午11點起，在7處區公所開放市民憑身分證索票，每區680張票，每人限索取4張，到了11點19分就全數被索取完畢。

基隆市政府今年不辦戶外跨年演唱會，改成23日在市立體育館舉辦年終演唱會。演出人員包括玖壹壹、安心亞、陳芳語、戴愛玲等藝人，卡司公布後引發關注。因為是免費進場，市府評估索票人數眾多，演出當晚將在國門廣場加開第2現場，透過ANIVERSE KEELUNG漫遊者基地弧型LED電視牆全程轉播。

各區公所今天上午11點起開放民眾索取年終演場會門票，信義區公所清晨5點半就有人在排隊。因為眾人要在戶外吹風等待，區公所準備熱飲供民眾飲用。安樂區80歲的王老太太，上午7點也到區公所排隊。她說，這輩子沒看過現場演唱會，剛好市府辦免費演唱會，她要和家人一起看。