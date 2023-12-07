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安心亞開場 玖壹壹壓軸！基隆免費演唱會門票19分鐘搶光

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市年終演唱會23日登場，今起在7處區公所開放市民憑身分證索票，信義區公所一早就有許多民眾排隊等待索票。圖／基市府提供
基隆市年終演唱會23日登場，今起在7處區公所開放市民憑身分證索票，信義區公所一早就有許多民眾排隊等待索票。圖／基市府提供

基隆市年終演唱會23日登場，安排歌手安心亞開場，玖壹壹壓軸演出。市府今天上午11點起，在7處區公所開放市民憑身分證索票，每區680張票，每人限索取4張，到了11點19分就全數被索取完畢。

基隆市政府今年不辦戶外跨年演唱會，改成23日在市立體育館舉辦年終演唱會。演出人員包括玖壹壹、安心亞、陳芳語、戴愛玲等藝人，卡司公布後引發關注。因為是免費進場，市府評估索票人數眾多，演出當晚將在國門廣場加開第2現場，透過ANIVERSE KEELUNG漫遊者基地弧型LED電視牆全程轉播。

各區公所今天上午11點起開放民眾索取年終演場會門票，信義區公所清晨5點半就有人在排隊。因為眾人要在戶外吹風等待，區公所準備熱飲供民眾飲用。安樂區80歲的王老太太，上午7點也到區公所排隊。她說，這輩子沒看過現場演唱會，剛好市府辦免費演唱會，她要和家人一起看。

基隆市長謝國樑今早10點多到信義區公所，了解民眾索票情形時說，謝謝民眾踴躍索票參加演唱會，「辛苦大家」。市府不會保留「公關票」，所有位置都盡量留給市民索取。另外採取公益捐贈形式的門票，目前規畫500張搖滾區位置，每張1200元，11日起在市府一樓窗口開放民眾捐款索取。

基隆市年終演唱會23日登場，今起在7處區公所開放市民憑身分證索票。市長謝國樑到信義區公所問候排隊民眾。圖／基市府提供
基隆市年終演唱會23日登場，今起在7處區公所開放市民憑身分證索票。市長謝國樑到信義區公所問候排隊民眾。圖／基市府提供
基隆市年終演唱會23日登場，今起在7處區公所開放市民憑身分證索票，信義區公所一早就有許多民眾排隊等待索票。圖／基市府提供
基隆市年終演唱會23日登場，今起在7處區公所開放市民憑身分證索票，信義區公所一早就有許多民眾排隊等待索票。圖／基市府提供

演唱會 身分證 安心亞 玖壹壹

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