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小校道路坑坑疤疤多年無解…謝國樑完成整修 校長稱奇蹟

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府完成瑪陵國小通學步道整修工程，市長謝國樑（右一）今天前往了解現況，並收下學生贈送的感謝卡。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府完成瑪陵國小通學步道整修工程，市長謝國樑（右一）今天前往了解現況，並收下學生贈送的感謝卡。記者邱瑞杰／攝影

基隆市瑪陵國小通學道路因涉及私有地，市府久未重鋪，路面坑坑疤疤。學生上下學坐車像「坐駱駝」，雨天走路要避開水坑，親師生都喊苦。基市府工務處今年重鋪路面，並增加人行空間。市長謝國樑今到現場視察，地方人士讚揚老問題終獲解決，學生也送上感謝卡，因為上下學更舒適安全。

瑪陵國小加幼兒園學生共93人，是基隆市唯一公辦民營的小學。謝國樑今天上午和七堵區選出的市議員張耿輝、蔡旺璉、楊秀玉、曾怡芳，以及在地瑪南里長蘇陳素花到瑪陵國小，聽取工務處簡報工程內容，了解通學現況。

瑪陵國小校長董蕙萍表示，家長接送學生上下學都會經鴛鴦橋左轉，通過學校正門後，沿側門的道路通往大華二路。側門的道路年久失修，路面有不少坑洞，學生戲稱坐車像坐駱駝，下了車還要小心不要踩到水坑，相當不方便。

董惠萍說，因為牽涉到私有地，本來以為不太可能整修，今年能夠完成整修覺得「很奇蹟」。現在不只上下學，家長和學生比以前輕鬆，這條道路也是清潔隊收運垃圾路線，附近里民也很開心。

謝國樑表示，地方人士長久以來都知道瑪陵國小孩子們上下學的不便，對工務處長陳耀川帶領同仁完成任務表示肯定。道路平整是對一座城市基本的要求，基隆因為天候等因素，許多道路就是不平整，市府明年還會進行很多道路鋪平工程，希望都能像瑪陵國小這條道路一樣，錢花得不多就能改善路況。

張耿輝說，七堵區4名議員爭取改善這條道路努力了很久，直到謝國樑上任，得知問題後馬上指示工務處，克服困難完成整修，相信學校和里長「感慨最深」。

蔡旺璉表示，這條道路因為有通過私有地，地方人士認為不可能改善，但不做又不行，因為實在太爛了，感謝市府造福學生。

楊秀玉推崇謝國樑施政沒有「城鄉之別」，瑪陵國小地處「偏鄉」，歷任市長都沒有整修這條路，肯定謝國樑重視這條道路。

曾怡芳說，2022年參選議員時，就聽說這條道路因為「產權」問題難以整修，感謝市府仍能完成工程，讓小朋友更能高高興興的上學，平平安安的回家。

基隆市瑪陵國小側門通道原本較為狹窄，市府協調地主圍籬退縮，增設步道，讓學生和民眾行走更安全 。記者邱瑞杰／攝影
基隆市瑪陵國小側門通道原本較為狹窄，市府協調地主圍籬退縮，增設步道，讓學生和民眾行走更安全 。記者邱瑞杰／攝影
基隆市瑪陵國小側門通道原本較為狹窄，市府協調地主圍籬退縮，增設步道，讓學生和民眾行走更安全 。記者邱瑞杰／攝影
基隆市瑪陵國小側門通道原本較為狹窄，市府協調地主圍籬退縮，增設步道，讓學生和民眾行走更安全 。記者邱瑞杰／攝影
基隆市瑪陵國小側門通道，整修前較為狹窄。圖／翻攝自GoogleMap
基隆市瑪陵國小側門通道，整修前較為狹窄。圖／翻攝自GoogleMap
基隆市政府完成瑪陵國小通學步道整修工程，市長謝國樑（右一）今天前往了解現況，並收下學生贈送的感謝卡。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府完成瑪陵國小通學步道整修工程，市長謝國樑（右一）今天前往了解現況，並收下學生贈送的感謝卡。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府完成瑪陵國小通學步道整修工程，市長謝國樑今天前往了解現況，並收下學生贈送的感謝卡。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府完成瑪陵國小通學步道整修工程，市長謝國樑今天前往了解現況，並收下學生贈送的感謝卡。記者邱瑞杰／攝影
基隆市瑪陵國小側門通道，整修前較為狹窄。圖／基市府工務處提供
基隆市瑪陵國小側門通道，整修前較為狹窄。圖／基市府工務處提供
基隆市政府完成瑪陵國小通學步道整修工程，市長謝國樑今天與地方人士前往了解道路現況。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府完成瑪陵國小通學步道整修工程，市長謝國樑今天與地方人士前往了解道路現況。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 基隆 議員

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