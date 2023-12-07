增加農民保障 花蓮農產保費補助明年起提高到20%

花蓮縣為鼓勵農友投保，保障收益，明年起將農產業保險保費補助比例從目前的10%提高到20%，再加上中央補助50%，至少有70%保額；南區重要稻米產區的富里鄉，鄉公所明年起再加碼10%，連同原有的集團產業糧商補助10%，農民不花一毛錢就可獲得9成保額。

為因應極端氣候導致減產，影響農民生計，農業部導入農業保險機制，以水稻為例，所有合法種植水稻的農民都須投保基本型保險，未申報繳交公糧則可自由選擇加保加強型保險，加強型保險只要一期水稻減產超過5％或二期水稻減產超過10％即啟動理賠，理賠金額視保單設計，依投保比例等有不同。

花蓮縣政府農業處農政科長吳秉叡說，保險理賠與天然災害救助併行，天然災害救助是協助農民復耕復建，保險則要保障農民收益，兩者的原理不同，縣府從民國100年起將保費補助從原有5%調高到10%，明年計畫進一步調高到20%，預算從目前每年約500萬元增加到1千萬元。

全縣投保加強型農業保險的品項以水稻為大宗，兩期作共9000多公頃，覆蓋率約6成，文旦、香蕉和強固性設施也有，縣府盼透過提高保費補助，鼓勵農民更踴躍投保。

富里鄉水稻栽種面積約2200公頃，年產兩期共約4500公頃，是花蓮重要米鄉，富里鄉公所也編列經費，明年度補助水稻加強型保險費10%。富里鄉長江東成表示，再加上中央50%、縣府20%及集團糧商補助的10%，鄉民不用另外花錢，即可獲得 90%加強型水稻收入保險的理賠金，不必擔心減產影響收益。