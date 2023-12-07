快訊

評／四根柱子就位 侯友宜向前衝的底氣足了

巨人軍來台／終結者大勢來了！12日開賣記者會 傑比兔也會到

美內華達大學驚傳槍響！釀3死1命危 67歲槍手是外校教授、已身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

增加農民保障 花蓮農產保費補助明年起提高到20%

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
水稻是花蓮重要農產，縣政府計畫明年將加強型農業保險補助提高到20%，富里鄉公所也從明年起補助10%，保障農民收益。圖／本報資料照片
水稻是花蓮重要農產，縣政府計畫明年將加強型農業保險補助提高到20%，富里鄉公所也從明年起補助10%，保障農民收益。圖／本報資料照片

花蓮縣為鼓勵農友投保，保障收益，明年起將農產業保險保費補助比例從目前的10%提高到20%，再加上中央補助50%，至少有70%保額；南區重要稻米產區的富里鄉，鄉公所明年起再加碼10%，連同原有的集團產業糧商補助10%，農民不花一毛錢就可獲得9成保額。

為因應極端氣候導致減產，影響農民生計，農業部導入農業保險機制，以水稻為例，所有合法種植水稻的農民都須投保基本型保險，未申報繳交公糧則可自由選擇加保加強型保險，加強型保險只要一期水稻減產超過5％或二期水稻減產超過10％即啟動理賠，理賠金額視保單設計，依投保比例等有不同。

花蓮縣政府農業處農政科長吳秉叡說，保險理賠與天然災害救助併行，天然災害救助是協助農民復耕復建，保險則要保障農民收益，兩者的原理不同，縣府從民國100年起將保費補助從原有5%調高到10%，明年計畫進一步調高到20%，預算從目前每年約500萬元增加到1千萬元。

全縣投保加強型農業保險的品項以水稻為大宗，兩期作共9000多公頃，覆蓋率約6成，文旦、香蕉和強固性設施也有，縣府盼透過提高保費補助，鼓勵農民更踴躍投保。

富里鄉水稻栽種面積約2200公頃，年產兩期共約4500公頃，是花蓮重要米鄉，富里鄉公所也編列經費，明年度補助水稻加強型保險費10%。富里鄉長江東成表示，再加上中央50%、縣府20%及集團糧商補助的10%，鄉民不用另外花錢，即可獲得 90%加強型水稻收入保險的理賠金，不必擔心減產影響收益。

保險 農民 花蓮

延伸閱讀

花蓮油茶面積冠全台 縣府推動評鑑輔導認證行銷

油價收跌1% 無視沙國喊話OPEC+減產可維持到3月後

安全準備金補健保點值 專家憂保費調漲時程提前：十分不合理

水稻災害救助 鄉長批陳明文跳過民雄反遭農會批未申報

相關新聞

增加農民保障 花蓮農產保費補助明年起提高到20%

花蓮縣為鼓勵農友投保，保障收益，明年起將農產業保險保費補助比例從目前的10%提高到20%，再加上中央補助50%，至少有7...

宜蘭清水大閘門重建動土 新閘門可遙控

宜蘭冬山河下游的五結防潮閘門俗稱清水大閘門，因主體結構受損，縣府爭取重建，昨動土典禮，新的閘門單一門扇寬30公尺，是全國...

基隆演唱會公益票索票變更阻詐騙 安心亞、玖壹壹獻唱

基隆市長謝國樑今天宣布藝人安心亞為基隆城市代言人，並在23日的年終演唱會開唱，明上午11時在各區公所開放索票，每區680...

花蓮吉安翻修回收物變「黃金」 清潔隊獲兩大獎雙肯定

花蓮縣吉安鄉公所積極推動資源回收工作，不但與社區學校合作成立回收站，輔導拾荒業者落實回收工作，每月還會執行垃圾破袋稽查，...

台東首開2張同期千萬發票 民眾嘆：可惜不是我！

財政部日前開出9-10月統一發票，其中千萬特獎台東首次開出2張同期千萬發票，縣稅務局長李素琴今特地前往店家張貼紅榜祝賀。...

花蓮油茶面積冠全台 縣府推動評鑑輔導認證行銷

花蓮縣油茶種植面積267公頃，居全台之冠，其中以南區的卓溪、玉里占全縣7成，縣府推動油茶籽評鑑，限縣內且通過有機或產銷履...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。