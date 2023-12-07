宜蘭清水大閘門重建動土 新閘門可遙控

宜蘭冬山河下游的五結防潮閘門俗稱清水大閘門，因主體結構受損，縣府爭取重建，昨動土典禮，新的閘門單一門扇寬30公尺，是全國最大單一跨度閘門，防洪、防潮效率大幅提升，足夠應付百年最高水位，閘門橋面道路也會重建，設人行道與自行車道，連結觀光與文化，2027年中完成。

清水大閘門建成1969年，受到地震及鏽蝕老化影響，主體結構受損，向經濟部水利署爭取補助重建，獲核定12億餘元，2021年底開始招標，因原物料上漲與疫情等原因，8次流標，第9次招標追加經費到18.7億元，今年9月11日決標。

縣府水利資源處指出，中央全額補助工程經費，重建工程預計花費41個月，2027年中完成，經歷至少3個汛期，新閘門興建時，舊閘門會照常運作，不必擔心工程期間的防汛問題；新閘門位於舊閘門上游數十公尺，共6扇，每扇寬30公尺、高4公尺，加上1扇船型閘門寬9公尺、高4公尺，總長度近200公尺。

水資處表示，閘門加大後，橋墩數量減少，水阻斷率由20%降低至8%，排水能力大幅上升，設計時以能應付百年最高水位為目標；此外將在南岸養殖區增建管理中心，操作人員不必如過去一樣到現場手動操作閘門，在管理中心操控即可，颱洪期間的安全性大大提升。

除了防洪與安全，新閘門將連結地方觀光與文化，閘門閘室與管理中心以冬山河鴨母船意象設計，並在閘門下游保留2座舊閘門，留存歷史記憶；新橋面道路車道寬10公尺，雙向各1個車道，車道外設人行道與自行車道，連結冬山河自行車環線；船閘通道也可以疏通往來船舶，更利於觀光發展。