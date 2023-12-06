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基隆演唱會公益票索票變更阻詐騙 安心亞、玖壹壹獻唱
基隆市長謝國樑今天宣布藝人安心亞為基隆城市代言人，並在23日的年終演唱會開唱，明上午11時在各區公所開放索票，每區680張。另外，500張「公益票」索取擔心被詐騙，今天緊急改為12月11日於市府1樓開放單一窗口索取，民眾於現場向伊甸基金會志工捐款後，市府同時提供公益票。
基隆市府往年都是在戶外辦跨年演唱會，但常遇下雨，今年市長謝國樑將活動提前並移至體育館，改辦室內年終演唱會，因有性感女星安心亞開場、本土嘻哈天團玖壹壹壓軸，民眾詢問度高。明天上午在各區公所開放免費索票，預估會有人潮，每人限4張，索票人要憑本人身分證。
演唱會座位總數6143席，每區發680張，因活動場地在市立體育館，為敦親睦鄰將提供560張給信義區20間里辦公室。
外縣市民眾及不想排隊者，市府另規畫公益500張，售價為1200元的搖滾站立區「義賣票」，全額回饋給基隆伊甸基金會。但原計畫是要民眾於12月7日11點後，透過郵政劃撥捐款至「財團法人伊甸社會福利基金會」將憑證照片上傳至「雲端表單」，經市府與伊甸基金會查證捐款事實，回寄「義賣票」給購票民眾，1人購票以4張為限，500張發完為止。
但市府發言人余治明今天表示，考量恐怕遭有心人士假傳匯款資訊行詐騙之事，公益票索取改為12月11日於市府開放單一窗口捐款後索取。市長謝國樑說，緊急變更是為避免市民被詐騙。
另身障票領取方式，明日上午11時於魅力基隆臉書公布「表單連結」，經社會處確認戶籍為基隆的身障身分，寄送電子郵件通知報名成功，活動當日於服務台報到，有專人引導至「獨立身障座位」。票務內容為一組2張包含身障本人與陪伴者，共開放十組。
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