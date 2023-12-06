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台東紅葉溫泉地熱113年發電 日供1600戶家庭用電

中央社／ 台東縣6日電

台泥綠能公司在台東延平鄉投資的地熱發電，已完成鑽井作業，預計民國113年完成併網發電，預估每天可供應1600戶家庭用電，帶動偏鄉發展。

台東縣延平鄉紅葉溫泉接連受到莫拉克、尼伯特颱風帶來的土石流淹沒而毀壞，延平鄉公所為挽救紅葉溫泉，在取得部落諮商同意權後招商，由台泥綠能與雲朗集團合作取得，開發為「紅葉谷綠能溫泉園區」。

立法院經濟委員會今天安排到台東考察園區及了解台東地熱狀況，邀請經濟部能源署長游振偉和相關人員，以及電公司、台東縣政府、台泥綠能公司等人員報告，由國民黨立委廖國棟主持。

廖國棟表示，地熱主要都在花東地區，雖然得天獨厚，但還不是很廣泛，希望利用這次考察了解台東現況，以及全台規劃，一般的發電設備對環境是很大挑戰，相形之下，地熱發電是1種很乾淨的能源投資。

經濟部能源署簡報中表示，「紅葉谷綠能溫泉園區」佔地約2.9公頃，可分為地熱發電及溫泉園區；地熱發電面積約1.9公頃，裝置容量1MW，目前已完成鑽井作業及初步產能測試，預計113年完成併網發電，估可供1600戶家庭用電。

溫泉園區佔地約1公頃，去年8月27日開幕，現在是延平著名景點。

台東 溫泉

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