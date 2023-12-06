花蓮吉安翻修回收物變「黃金」 清潔隊獲兩大獎雙肯定

花蓮縣吉安鄉公所積極推動資源回收工作，不但與社區學校合作成立回收站，輔導拾荒業者落實回收工作，每月還會執行垃圾破袋稽查，避免回收物與垃圾混在一起，更將二手家具翻修再利用。今年獲得環境部優等獎及花蓮縣特優等肯定，鄉長游淑貞將獎項歸功於清潔隊員，感謝他們辛勞的付出。

吉安鄉公所清潔隊負責環境清潔工作，包括垃圾收運、環保回收、廢棄車及綜整問題排除、汛期前的溝渠清淤、路樹修剪，甚至在新冠疫情期間的全面清消工作，執行項目包羅萬象，更面臨許多高風險的任務。

清潔隊員們除了完成份內工作，更將資源回收物品變「黃金」，整理舊家具賦予新生命，便宜販售為二手家具找新家，也會送給弱勢家庭使用，達到資源再利用的目的；同時也成立34支環保志工隊，與1200餘名志工執行社區巷弄清潔工作，讓環境更乾淨。

清潔隊的努力獲得肯定，今年榮獲環境部「111年度源頭減量及資源回收績效考核鄉鎮市」優等獎及花蓮縣「111年度辦理源頭減量暨資源回收推動工作績效考核」A組特優等。