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遊客被療癒 台東貓站長戴領帶巡視、值班貓站長迎客

中央社／ 台東縣6日電

台東火車站內有2隻流浪貓，脾氣溫順，任由遊客觸摸，1隻喜歡配戴領帶四處閒逛，另1隻喜歡躺在乘客蓋搭車證明印處、迎接遊客來到台東，2隻貓站長人氣遠勝真人站長。

台東火車站這幾年陸續出現多隻流浪貓，其中2隻長得很像，都是黑灰色的毛、高人氣網紅；1隻叫「點點」，因為牠喜歡躺在火車站出口處、讓遊客蓋搭車證明的紙盒內，迎接遊客到來、出站，因此被暱稱為「值班站長」。

另1隻流浪貓叫「小不點」，平常在站長室、大廳或四處閒逛，喜歡掛領帶，就像穿制服的火車站長四處巡視一樣，因此被稱為「貓站長」。

台鐵局台東火車站今天舉辦耶誕節點點傳愛印印相隨活動，以「貓站長」為主題，讓牠穿上耶誕裝和乘客見面，乘客可以在印有「貓站長」的祈願卡裡留言祝福，還設計兩款貓站長紀念章，讓乘客可以在這溫馨的日子收藏紀念。

台東火車站長鄭成忠說，「貓站長」和「值班站長」都大約在6年前來到台東火車站，還有一些流浪貓跟著出現，但其他的流浪貓來來去去，只有牠們2隻對台東火車站不離不棄，2隻個性都很溫馴。

「值班站長」喜歡在火車站出口處「迎接」遊客，躺在紙盒上讓小朋友摸摸頭，沒乘客時就消失；「貓站長」則喜歡掛領帶，半年前員工幫牠做了領帶掛在脖子上，牠相當習慣，不會用爪拉扯，四處走動就像穿西裝一樣，不過牠有時候出去外面，領帶就不見，因此半年已經換了6套領帶。

鄭成忠說，「貓站長」喜歡進他辦公室，有時候還會抓麻雀到辦公室放著。

他說，「貓站長」和「值班站長」網路上超紅，曾有小朋友到車站說要找站長，一看真人站長時竟然大哭說：「我要找的是貓站長」。

有員工說，點點和小不點脾氣都很好，任人拍照，有時候值班累了，看到牠們呆坐在大廳或睡在紙盒裡，就感覺好療癒。

火車站 台東 浪貓

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