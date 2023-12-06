花蓮油茶面積冠全台 縣府推動評鑑輔導認證行銷

花蓮縣油茶種植面積267公頃，居全台之冠，其中以南區的卓溪、玉里占全縣7成，縣府推動油茶籽評鑑，限縣內且通過有機或產銷履歷驗證的農友才能參賽，評鑑結果苦茶油品酸價、過氧化價均優於國家標準，10名獲獎者成為玉溪地區農會契作對象，縣府也將輔導取得認證，協助行銷推廣。

縣府率全國之先，連續兩年試辦油茶籽評鑑，評分標準田間管理占4成，油茶籽品鑑占6成。評選結果，卓溪鄉巫國盛、富里鄉張平禎獲得金獎，去年評鑑特優的卓溪鄉那孟賢、瑞穗鄉葉步伸也頒給金獎；另有銀獎6人，卓溪鄉巫菊華、李建國、高啟鈞、蕭惠美，玉里鎮陳文忠、光復鄉許輩燕。

縣長徐榛蔚說，花蓮油茶產量全國第一，在地農友以鮮採鮮榨方式，採收後立即乾燥、脫殼、揀選，接續到加工廠進行果仁焙炒、壓榨、過濾及裝瓶。目前台灣油茶產業還沒有具公信力的評鑑制度，唯有透過評鑑才能區分出油品好壞，為了帶動綠金產業，縣府率先推動，對產業未來發展十分關鍵。

評選結果，花蓮苦茶油酸價低於0.3，過氧化價低於3，優於國家標準的一級油品酸價低於1.5，過氧化價低於6，縣府農業處希望，藉由建立評鑑制度，激勵農友生產更高品質的苦茶油，也讓消費者對花蓮優質油品更有信心。

縣府表示，這次獲獎的10名農友，將優先輔導取得「花蓮油茶證明標章」認證，也會成為玉溪地區農會契作對象，未來將代表花蓮參加國內外行銷推廣活動。