國1中正高架橋維修改道 13日起半個月分階段封閉匝道

國道一號中正高架橋為基隆市重要聯外道路，每天交通量極大，市府為延長橋梁使用年限及保障用路人安全，12月13日至27日夜間辦理封閉維修作業，有近半個月分別封閉北上或南下匝道，提醒用路人改道行駛。

工務處土木工程科指出，北上匝道封閉時間為12月13日至19日，每日24時至翌日6時，欲前往基隆廟口夜市車輛請改道直行孝二路，再右轉忠一路。

國1中正高架橋維修改道，13日起半個月分階段封閉北上、南下匝道。圖／工務處提供

南下匝道封閉時間為20日至27日每日23時至翌日6時，欲上國道一號，請改道繞行忠一路由孝二路接國道1號。

國1中正高架橋維修改道，13日起半個月分階段封閉北上、南下匝道。圖／工務處提供

工務處說，施工期間除周六因車潮因素不施工外，其餘日期將依預定時間分別封閉匝道，避免因施工車輛影響行車動線，敬請用路人配合改道並遵循現場指揮小心駕駛。

工務處土木工程科長張佑竹說，中正高架橋為基隆市重要聯外道路，交通量極大，很多外地遊客下高架橋到基隆廟口夜市，或者往基隆市和平島、東北角方向旅遊；每天也有很多通勤族往台北方向上班車流。為延長橋梁使用年限及保障用路人安全，進行例行性維修作業。