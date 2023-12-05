基隆傳里長、教育界組團赴陸 張之豪憂中共介選

2024年選戰倒數，近期卻頻傳里長帶團赴大陸交流，外界憂心中共介選，現在除台北、新北傳出類似情況外，今天也傳出基隆有里長、教育界人士選前有組團赴陸旅遊，引發外界疑慮。市議員張之豪說，基隆過去半年內里長有組團去山東，如今教育界人士也去，經費應查清楚，他擔心中國統戰介選已進入里長和校園。

今天有人爆料指基隆有多位教師、校長等教育界人士組團到大陸山東旅遊，5天4夜提供超優惠旅費，讓人質疑是否有大陸方的介選。

基隆市教育處代理處長楊桂杰受訪回應說，出國的校長和教師都有說明自費及運用自己的假出訪，遊程多和教育相關，並無外傳超低價且符合規定。校長也表示，用自己休假及自費，非爆料所言。

市議員張之豪對此表示，基隆過去半年內，里長組團去山東，已經去了3趟以上，大搖大擺。如今又傳出教育團也去了，到底是有誰補助？參訪時間敏感，讓人產生介選疑慮，教育處應嚴格把關及查明經費狀況。

張之豪說，統戰其實行之有年，這也包含許多地方團體，無論是一般社團法人、協會、婦女、宗教，千奇百怪的名義參訪都有。其實較有警覺的村里長，早就不願再去，更不用說公務人員。