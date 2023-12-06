基隆明年編預算 獎勵消防人員

基隆人口逾36萬人，消防員有285人，每名消防員平均服務1271名市民，近年火災件數有減少趨勢，但救護案上升。消防局參考其他縣市成功經驗，明年起正式編列工作獎勵金預算115萬元，其中OHCA（到院前心肺功能停止）獲救成功，最高可領1萬元獎勵金。消防員認為，救人是天職，能將人救回是最大成就感，獎金其次。

消防局統計近3年每年火災平均次數138件，平均救護案1萬8025件，估算每日逾50件救護。火災次數有減少趨勢，但救護案量攀升，隨著高齡化社會到來，救災救護任務更有挑戰。今年1月至11月，OHCA急救成功66例。

基層消防人員說，外勤消防人員白天在80秒、夜間120秒內即需出動，承受高壓狀況，時時刻刻要保持緊戒，因應各種災害緊急出勤，必須快速抵達救災現場，執行搶救及救護任務。

消防局長向永財今年4月就任時，市長謝國樑指示頒獎鼓勵冒險犯難衝火場，及執行緊急救護救回OHCA患者的同仁。向永財表示，依據「消防機關核發工作獎勵金支給要點」，訂定工作獎勵金的細部發放要點，從明年起，編列115萬元工作獎勵金預算，希望透過實質激勵，振奮消防同仁士氣。經審核通過者，可以得到消防局鼓勵，金額從1千到1萬元不等。

林姓消防員說，他曾救護一名昏倒民眾，他和同仁到場時患者無呼吸心跳，他和同仁接力搶救，患者到醫院後有救回，10多天後出院。他說，每個個案情況不同，迅速到場、救援動作到位是救人不二法門。