300身心障礙者化妝舞會 謝國樑持光劍獨腳鐵人等獲表揚
基隆市政府結合基隆市腎友協會今晚舉辦專屬身障者的「舞動不凡 身障派對」，近300位身心障礙者，穿著自己精心打扮的服裝，隨著音樂節奏搖擺。其中獲獎的「獨腳鐵人」阮錦源，雖然左小腿截肢，仍突破困境不停挑戰自我，鼓勵在場所有的身障朋友。
市長謝國樑、社會處長楊玉欣與市議會多位議員與在場身障朋友熱烈互動，謝國樑頭戴巫師帽且手持光劍，完全融入這場化妝舞會。現場表揚5位傑出身心障礙人士、5位模範照顧者以及10位績優身障服務人員。
謝國樑說，透過這場派對，發揮創意置身真實情境，帶給身障朋友專屬放鬆的歡樂時光，市府會持續關注無障礙設施與照護，打造舒適安全更有幸福感的有愛城市，這是市府持續努力的方向。
楊玉欣表示，阮錦源過去因遇意外致小腿截肢，然而他並未因此而自暴自棄，不因障礙而退縮，反而保持著積極的生活處事態度，開展多元的生活面貌，展現不一樣的人生。相信這樣的運動殊榮及勵志心情，能鼓勵在場所有的身障朋友，給自己更多的自信，勇敢創造屬於自己的故事。
阮錦源曾獲選教育部體育署最佳運動精神獎，體育署指出，阮錦源 30歲時因所駕貨櫃車遭卡車逆向撞擊，喪失左小腿，他以游泳復健殘肢，經不斷的練習，曾入選為帕拉林匹克運動會國手，在1992年首度代表台灣進軍國際帕拉林匹克奧運會，獲得一金、一銀佳績。
阮錦源目前裝上義肢，擔任游泳教練，在國內外游泳奪牌無數，參加鐵人三項、馬拉松、飛行傘等，可說是「陸、海、空三項全能」選手。
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