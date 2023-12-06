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台東鳳梨釋迦 暌違2年再輸陸

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東鳳梨釋迦昨起恢復輸陸，受颱風影響，今年數量不多、產期延後，農會不確定數量是否足夠。記者徐白櫻／攝影
台東鳳梨釋迦昨起恢復輸陸，受颱風影響，今年數量不多、產期延後，農會不確定數量是否足夠。記者徐白櫻／攝影

台東鳳梨釋迦停止輸陸2年多，首批恢復輸陸的2萬9千台斤釋迦昨從高雄港出發，預計明天送抵大陸，受颱風影響首批貨源集貨不易，農民對通關檢疫充滿不安。縣長饒慶鈴喊話，希望第2波名單快點公布，並強調釋迦沒有藍綠問題，不該受意識形態左右。

前年9月20日大陸以發現台灣鳳梨釋迦有介殼蟲為由宣布暫停進口，直至今年6月公布3家包裝廠獲得輸陸許可，後續台東縣府加強輔導，第2梯次送審41家包裝場。縣府指出，鳳梨釋迦是台東重要經濟收入，2020年出口產值高達13億元，今年訂為鳳梨釋迦品質年，重返外銷舞台，同時也開拓零售通路。

台東地區農會、吳村田包裝場及美鳳釋迦包裝場首批獲得許可，其中兩家集貨後送往高雄，明天抵達平潭，將送往廣州江南市場交易，總重2萬9千台斤。農會總幹事李建通說，受颱風影響釋迦數量稀少，市場要反映價格，首波收價為每公斤40至60元，比往年貴，下批出貨日期未訂，此次重新叩關，報關能否順遂是未知數，確實「有點擔心」。

縣長饒慶鈴說，2年來縣府持續辦理用藥安全、有害生物零檢出等教育訓練，更率團隊前往中國大陸拜訪通路商，確認鮮果的檢疫報關流程。目前僅第1次公布的3家集貨場可輸往大陸，希望陸方能夠盡快公布第2波名單，讓優質釋迦順利輸至大陸。

鳳梨釋迦 台東 颱風

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