不留遺憾 男與癌妻病房完婚

花蓮63歲李姓婦人3年前發現罹患食道癌，陳姓男友堅定陪伴抗癌，上周住進門諾醫院安寧病房，為了不留遺憾，2人在醫護及戶政人員見證下於病房完婚，現場雖沒有華麗禮服、結婚鑽戒，但兩人愛情令醫護團隊動容。

兩人10年前因工作相識相戀，胼手胝足努力為生活打拚，雖曾宴請親朋好友吃飯，相互介紹彼此關係，卻始終沒有登記結婚。李婦3年前發現罹癌，雖努力抗癌仍不敵病魔，後來住進安寧病房，為了給妻子愛的承諾，陳先生毫不猶豫直接說「我要娶妳」，讓醫護團隊相當感動。

護理師為新娘畫上淡雅的妝容，穿上喜氣的紅色毛衣，木訥的丈夫則由醫護幫忙，別上「新郎」胸牌，露出喜悅又羞澀的神情，在醫護團隊及戶政人員的見證下，簡單完成結婚儀式，兩人開心拿著「我們結婚了」的牌子與鮮花合影，更大方比出愛心放閃。

陳先生說，妻子在他人生最落寞無助的時候不離不棄，她做事小心謹慎、貼心，不管遇到什麼挫折，永遠都以笑來面對，平常開朗的她，即將走入人生最後階段，不能讓她孤孤單單的走，不管妻子變得怎麼樣還是會深愛著她，縱使時間有限，也會用最好的陪伴，好好愛她。

「謝謝先生這麼用心的愛著我，不離不棄一路的照顧」，李婦說，這10年間感受到先生的愛，關心、照顧及呵護著她，更謝謝在她即將揮別人生最後階段，還願意與她一起共度所剩不多的餘生。