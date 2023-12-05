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有線電視影像資料數位化讓NCC大激賞 宜蘭榮獲考評優等

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣務會議公開表揚縣府秘書處，因推動有線廣播電視事業發展有成，榮獲國家通訊傳播委員會（NCC）考核評定為優等。圖／縣府提供
宜蘭縣務會議公開表揚縣府秘書處，因推動有線廣播電視事業發展有成，榮獲國家通訊傳播委員會（NCC）考核評定為優等。圖／縣府提供

宜蘭縣政府運用國家通訊傳播委員會的有線電視基金補助，用於偏鄉收視線路維護改善、舉辦有線電視識讀教育，尤其把民國82年之後的宜蘭有線電視影像資料數位化的作法，在各縣市並不常見，獲NCC肯定讚賞。宜蘭最近接受有線廣播電視事業發展基金展開基金運用執行評比，榮獲全國優等的5個縣市之一。

宜蘭縣務會議今天公開表揚縣府秘書處，因推動有線廣播電視事業發展有成，榮獲國家通訊傳播委員會（NCC）考核「直轄市、縣市政府111年度有線廣電視事業發展基金運用執行情形」優等評定。

縣政府表示，NCC每年要求有線電視業者應按照前一年度營業額的1%，提繳至該委員會成立的有線廣播電視事業發展基金，再從其中方40%撥付給地方政府，用來執行與有線廣播電視發展相關的法定用途。隔年3月前，由各地方政府將基金運用執行情形向NCC報告，由有線廣播電視事業發展基金管理會進行考核，這次宜蘭縣與其他5縣市同被評定為優等。

宜蘭以分配到的基金去年執行具有保存地方文化指標的「有線電視影像數位保存及公共化服務」、培力公民媒體素養的「有線電視公用頻道節目流程企劃與製作」、「原鄉文化健康站媒體識讀教育」，為提升有線電視服務品質的「有線電視收視行為暨服務滿意度調查」、「有線電視收錄系統維護」、「數位電視改善站維護」等多元用途。

除了照顧偏鄉收視戶權益外，縣政府有鑑於傳統錄影帶保存的有線電視影像，經年累月後容易毀損全無，非常可惜，於是著手把重要資料影像透過數位化的方式存留下來，目前也陸續把這些珍惜影像掛在官網平台，提供大眾閱覽，宜蘭在這部分的努力作法，讓NCC非常肯定，足以提供給其他縣市參考。

宜蘭縣政府前往偏鄉舉辦的有線廣播電視媒體識讀教育活動，維護民眾收視權益。圖／縣府提供
宜蘭縣政府前往偏鄉舉辦的有線廣播電視媒體識讀教育活動，維護民眾收視權益。圖／縣府提供
宜蘭縣政府前往偏鄉舉辦的有線廣播電視媒體識讀教育活動，維護民眾收視權益。圖／縣府提供
宜蘭縣政府前往偏鄉舉辦的有線廣播電視媒體識讀教育活動，維護民眾收視權益。圖／縣府提供
宜蘭縣政府前往偏鄉舉辦的有線廣播電視媒體識讀教育活動，維護民眾收視權益。圖／縣府提供
宜蘭縣政府前往偏鄉舉辦的有線廣播電視媒體識讀教育活動，維護民眾收視權益。圖／縣府提供
宜蘭縣政府前往偏鄉舉辦的有線廣播電視媒體識讀教育活動，維護民眾收視權益。圖／縣府提供
宜蘭縣政府前往偏鄉舉辦的有線廣播電視媒體識讀教育活動，維護民眾收視權益。圖／縣府提供
宜蘭縣政府前往偏鄉舉辦的有線廣播電視媒體識讀教育活動，維護民眾收視權益。圖／縣府提供
宜蘭縣政府前往偏鄉舉辦的有線廣播電視媒體識讀教育活動，維護民眾收視權益。圖／縣府提供

宜蘭 NCC 偏鄉 有線電視

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