逾300骨灰罈震損 花蓮富里鄉納骨塔櫃位重建強化耐震

去年0918地震，造成花蓮富里鄉第一公墓納骨塔超過300個骨灰罈震落破損，鄉公所透過縣府向中央爭取到1300萬元重建，強化耐震強度，也改成更耐用的材質，公所今天辦理復位淨化祈福法會，預估花2周將骨灰罈一一復位，年底前恢復使用。

0918地震發生後，第一公墓納骨塔數百個骨灰罈被震得東倒西歪，災情嚴重，富里鄉公所迅速清點，發現1到3樓被震落破損的骨灰罈有253個，另有54個骨灰混和難以辨識，立刻聯繫家屬重製骨灰罈。

富里鄉公所評估復建經費需要1926餘萬元，由縣府透過立委傅崐萁、陳瑩向中央爭取，獲得內政部核定補助1300萬元，共斥資近1800萬元展開櫃位重建，上月底完成，今天舉辦復位淨化祈福法會，鄉長江東成祈祝後續作業順利。

江東成說，櫃體重建計畫花1年2個月完成，特別重視強化櫃體的耐震強度，也汰換為更耐用的材質，公所還特別增購止滑墊，加強滑動阻力，都是為了有效強化防震；為方便家屬緬懷先人也兼顧管理，新的櫃位採子母門設計。