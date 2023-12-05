台東首座全民運動館動工 斥資1.5億滿足從老到幼需求

為提供縣民更佳活動場域，台東縣府今動土興建全民運動館及青少年福利服務中心，預定地鄰近縣立體育場及游泳池，一樓設銀髮族運動教室、二樓成人與孩童體育設施，三樓則為專屬青少年的多功能空間。縣府表示，總經費1億5550萬元，預計3年後落成。

縣長饒慶鈴、體育署主秘呂忠仁及議長吳秀華等人共同辦理動土儀式，現場準備建物完工模型，讓外界對於全新運動設施有具體概念，預計2026年完工啟用。

建設處說明，全民運動館及青少年福利服務中心佔地約一公頃，地板總面積662坪，地上三層樓建物，一、二樓以全民運動館為規畫構想，一樓設銀髮族運動教室，規畫適當長輩強化肌力的運動器材；二樓運動中心不僅提供成人使用，還加入孩童體育設施。

三樓主要服務對象為縣內青少年學生，設置講座教室、諮詢角落及展演舞台等空間，可讓青少年團體或社團演出及辦活動。除青少年福利中心外，縣府將利用現有台東公園地形，爭取設置首座極限運動公園。