冬天也能泡冷泉 花蓮好湯評鑑出爐12家業者獲獎

花蓮縣政府舉辦首屆花蓮好湯「優質溫泉評鑑」，透過公認專家評選，選出12家花蓮溫泉標章旅宿業者，期望透過評鑑過程與獎勵，推廣優秀的溫泉業者。面對氣候變遷，氣溫愈來愈熱，業者表示，夏天泡湯可促進排汗，也有冷泉可以泡，會繼續提升服務品質，盼吸引更多客源。

縣府觀光處今天舉行優質溫泉評鑑，獎座為木桶造型，具有泡湯意象，由縣長徐榛蔚親自頒獎給得獎的12家溫泉旅宿。徐榛蔚表示，評鑑不僅是肯定業者的用心，透過專家學者的支持和建議，有益於業者各方面的提升。

擁有百年名湯的安通溫泉飯店業者連祥淵說， 雖然飯店是日式平房歷史建築物，不過內部溫泉設施一點都不老舊，不但有廣大的露天溫泉池，有13個功能不同的溫泉池。也有日式泡湯區及室內湯屋，更新增頂樓湯屋，白天可欣賞山景，夜晚則有滿天的星斗，在公共設施上豐富多元，溫泉自源頭引進，絕不回收再用，非常乾淨衛生，很高興通過評鑑。

虎爺溫泉飯店業者林芊苗說，儘管開業已20多年，不過設有個人湯屋、團體大眾池，甚至有游泳池、戲水池與滑水道等，客人可以選擇室內與室外空間泡湯，溫泉礦物質豐富。自家擁有花蓮少見的冷泉，若用冷熱交替泡湯的方式，可促進血液循環與新陳代謝，不怕被淘汰，也感謝獲得評審青睞。

協辦活動的花蓮縣光協會理事長陳義豐表示，這次報名業者有16家，邀請中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田、台灣溫泉研究發展中心研究員林指宏、佛光大學民宿研究中心主任陳志賢等專家，擔任評審委員，在上月底實地走訪，評選標準包含消防安全、急救措施、公共設施、溫泉維護等。