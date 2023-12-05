快訊

拍板了！14奈米以下製程之IC製造技術列入國家核心關鍵技術

蕭美琴、吳欣盈國籍爭議 中選會審定結果出爐了

綠營頻打抗中保台老梗牌 學者曝國民黨機會來了：快找這2人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠營批處理違規競選廣告有雙標 宜蘭縣府回應公平處理

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
藍綠兩黨都有街頭違規廣告物，被民眾檢舉到縣政府。圖／民眾提供
藍綠兩黨都有街頭違規廣告物，被民眾檢舉到縣政府。圖／民眾提供

民進黨宜蘭縣議會黨團今批評藍營立委參選人在許多重要路口架設違法「竹架廣告」，未見縣府有任何作為，質疑「縣府雙標、放水特定候選人」；對此，縣政府表示，其實藍綠立委參選人都有被檢舉違規競選廣告物，縣府以公平原則執行並通知限期改善，絕無特別針對性問題。

縣政府建設處表示，執行拆除各類違規設置的竹鐵架廣告物，是常年例行業務，針對日前民眾檢舉選舉廣告物，縣府業依「招牌廣告及樹立廣告辦法」要求限期改善，一致公平性原則執行處理；依建築法規定，未申請審查許可，擅自設置招牌廣告或樹立廣告者，處建築物所有權人、土地所有權人或使用人4萬元以上20萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續。

民進黨議會黨團今召開「縣政府雙標放水，黃琤婷知法犯法」記者會表示，黃琤婷陣營於許多重要路口架設違法「竹架廣告」，未見縣府有任何作為，熱心支持者向總部表示已於10月30日向縣府提出檢舉，至今已超過一個月，無聲無息，不禁讓人有「縣府雙標、放水特定候選人」疑慮。

綠營抨擊，這些違法設立的竹架廣告物，不顧路口視線遮蔽，危及縣民用路安全，要求縣政府不應便宜行事、雙標放水、辦綠不辦藍。

對此，國民黨議會黨團書記長林義剛表示，請對手好好檢視自己的違規競選廣告物，不要光會講別人，相信縣政府會一視同仁處理。

對於藍營在街頭豎立「陳俊宇違法自肥？公款待楊桃館變私人豪宅，圖謀私利？」看板。民進黨團總召陳文昌表示，陳俊宇集貨場興建在民國90年間，此案曾被送進議會檢驗過，地檢署也以不起訴作結，國民黨卻拿20年前案子，黔驢技窮，意圖轉移黃琤婷問政不用心、質詢率不高的事實。

國民黨黨團回批民進黨，黃琤婷日前所說「議場非秀場」，這句話哪有錯？是民進黨議員都把議場當秀場，對號入座？民進黨對於陳俊宇「假公濟私」，拿公款蓋「豪宅集貨場」的行為無動於衷，卻對議場非秀場的說法刻意扭曲、惡意抹黑，完全是雙標。

國民黨批評興建「楊桃館」假公濟私，知法犯法。記者戴永華／攝影
國民黨批評興建「楊桃館」假公濟私，知法犯法。記者戴永華／攝影
藍綠兩黨都有街頭違規廣告物，被民眾檢舉到縣政府。圖／民眾提供
藍綠兩黨都有街頭違規廣告物，被民眾檢舉到縣政府。圖／民眾提供
民進黨團要求縣政府處理競選違規廣告時，不能有雙標、放水。記者戴永華／攝影
民進黨團要求縣政府處理競選違規廣告時，不能有雙標、放水。記者戴永華／攝影

廣告 民進黨 黃琤婷 2024宜花東立委 宜蘭

延伸閱讀

藍營喊公布楊桃館使照圖對比現況 陳俊宇:配合拆違建

集貨場當自宅？議場非秀場？宜蘭藍綠互把對方送紀律委員會懲戒

綠批支持黃琤婷是支持韓國瑜 藍嗆票投陳俊宇是挺詐騙

黃琤婷提交通政見 陳歐珀批不用功「我早就爭取推動」

相關新聞

愛三路車不讓人科技執法首月76罰單 警：很多人誤判3米

基隆市警察局在廟口夜市附近仁一及仁二路口的愛三路段，建置首處「車輛不停讓行人」科技執法設備，11月1日正式啟用執法，到1...

台東設遊艇碼頭 初勘擇定2漁港

台灣遊艇觀光日漸興盛，台東14處漁港全無遊艇專屬停泊處，遊艇愛好者盼在台東能有中繼站，以利續航至綠島、蘭嶼；縣府交觀處指...

綠營批處理違規競選廣告有雙標 宜蘭縣府回應公平處理

民進黨宜蘭縣議會黨團今批評藍營立委參選人在許多重要路口架設違法「竹架廣告」，未見縣府有任何作為，質疑「縣府雙標、放水特定...

關山千人拔蘿蔔開放報名！今年10公頃辦14梯次

二期稻作結束，台東平原進入冬季裡作季節，關山鎮公所與農會合作，共同規畫10公頃農地栽種小蘿蔔推廣食農教育，即日開放報名1...

彼此不留遺憾 暖夫病房娶癌末妻共度餘生

花蓮63歲李姓婦人於3年前發現罹患食道癌，陳姓男友堅定陪伴抗癌，上周住進門諾醫院安寧病房。為了不留遺憾，2人在醫護及戶政...

基隆港郵輪廣場串接市區 喜豬橋北向封1車道1月恐塞車

基隆市政府將在中正路上方打造一座跨越中正路的景觀天橋平台，串連東岸郵輪廣場及市民廣場，未來民眾可從海洋廣場一路步行至東岸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。