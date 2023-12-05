綠營批處理違規競選廣告有雙標 宜蘭縣府回應公平處理

民進黨宜蘭縣議會黨團今批評藍營立委參選人在許多重要路口架設違法「竹架廣告」，未見縣府有任何作為，質疑「縣府雙標、放水特定候選人」；對此，縣政府表示，其實藍綠立委參選人都有被檢舉違規競選廣告物，縣府以公平原則執行並通知限期改善，絕無特別針對性問題。

縣政府建設處表示，執行拆除各類違規設置的竹鐵架廣告物，是常年例行業務，針對日前民眾檢舉選舉廣告物，縣府業依「招牌廣告及樹立廣告辦法」要求限期改善，一致公平性原則執行處理；依建築法規定，未申請審查許可，擅自設置招牌廣告或樹立廣告者，處建築物所有權人、土地所有權人或使用人4萬元以上20萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續。

民進黨議會黨團今召開「縣政府雙標放水，黃琤婷知法犯法」記者會表示，黃琤婷陣營於許多重要路口架設違法「竹架廣告」，未見縣府有任何作為，熱心支持者向總部表示已於10月30日向縣府提出檢舉，至今已超過一個月，無聲無息，不禁讓人有「縣府雙標、放水特定候選人」疑慮。

綠營抨擊，這些違法設立的竹架廣告物，不顧路口視線遮蔽，危及縣民用路安全，要求縣政府不應便宜行事、雙標放水、辦綠不辦藍。

對此，國民黨議會黨團書記長林義剛表示，請對手好好檢視自己的違規競選廣告物，不要光會講別人，相信縣政府會一視同仁處理。

對於藍營在街頭豎立「陳俊宇違法自肥？公款待楊桃館變私人豪宅，圖謀私利？」看板。民進黨團總召陳文昌表示，陳俊宇集貨場興建在民國90年間，此案曾被送進議會檢驗過，地檢署也以不起訴作結，國民黨卻拿20年前案子，黔驢技窮，意圖轉移黃琤婷問政不用心、質詢率不高的事實。