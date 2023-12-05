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台東全民運動館及青少年福利服務中心 動土開工

中央社／ 台東縣5日電

台東縣政府推動青年事務、增加縣民運動場域，整合2空間機能，興建首座全民運動館及青少年福利服務中心，今天動土開工，縣長饒慶鈴表示，持續朝向全齡健康城市的目標努力。

台東縣全民運動館及青少年福利服務中心占地約1公頃，比鄰台東縣立體育場、台東大學台東校區，工程經費新台幣1億5550萬元，預計民國115年完工啟用。今天舉行動土典禮，由饒慶鈴主持，體育署主任秘書呂忠仁、議長吳秀華等出席。

饒慶鈴致詞表示，感謝體育署給予經費支持，這是台東第一座全民運動館及青少年福利服務中心，縣府近年持續強化兒童權益、青年事務及縣民運動風氣，除了陸續完成縣立游泳池、縣立兒童運動公園，以及今天開工的全民運動館及青少年福利服務中心外，也著手利用現有台東公園地形，規劃台東首座極限運動公園。未來將拓增既有體育場園區設施，讓全區成為幼、少、青、銀全齡共融的健康場域。

縣府建設處說明，台東縣全民運動館及青少年福利服務中心鄰近各級學校，縣府整合全民運動館及青少年福利服務中心2個機能，最大化縣有土地使用效益。

建築總樓地板面積約662坪，為地上3層樓建築物，1、2樓為全民運動館，1樓針對銀髮族群規劃有運動教室，2樓不同於大多數的運動中心以成人使用為主，加入孩童體育設施；3樓設置青少年福利服務中心，包含講座教室、諮詢角落、展演舞台等為專屬青少年的多功能實體空間，提供青少年團體及社團作為演出場地。

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