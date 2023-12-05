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愛三路車不讓人科技執法首月76罰單 警：很多人誤判3米

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
愛三路車不讓人科技執法首月開出76罰單，警方發現很多人誤判3米距離。圖／警方提供
愛三路車不讓人科技執法首月開出76罰單，警方發現很多人誤判3米距離。圖／警方提供

基隆市警察局在廟口夜市附近仁一及仁二路口的愛三路段，建置首處「車輛不停讓行人」科技執法設備，11月1日正式啟用執法，到11月30日共舉發76件違規。警方發現，很多人誤判與行人至少3公尺距離的長度因此被罰，建議通過行人穿越道要養成「先停一下」習慣。

交通隊指出，仁一與愛三路口、仁二與愛三路口，長期在基隆市十大肇事熱點榜上有名，統計該2處路口從110年1月至112年10月近3年交通事故死傷案件，仁一與愛三路口計71件，月平均發生2.1件；仁二與愛三路口計56件，月平均發生1.6件。

警方首設「車輛不停讓行人」科技執法設備，11月1日正式啟用執法，到11月30日共舉發76件違規，其中仁一路口計66件、仁二路口計10件。

交通隊副隊長吳誌權說，科技執法設備啟用後，迄今這路段未曾發生交通事故死傷案件，防制事故成效良好，顯示科技執法能讓駕駛人心生警惕，減少事故發生機率。

吳誌權表示，違規汽車罰6千、機車1200，為求慎重每張照片都再經人工檢視，由電腦算出距離，不足3公尺開單。經檢視很多汽機車經過時，誤以為距離符合規定。警方審查影像秉持「從嚴審查，從寬認定」原則，透過複核機制，避免舉發爭議。

從違規情況分析，駕駛沒有養成停讓習慣被開單，建議只要看到行人穿越道有人，行經時就要養成習慣停一下，不要先計較有沒有3公尺，很多目視計算都失準，而3公尺距離約為3個枕木的距離。

交通隊說，在規畫科技執法地點時，從多事故路口中逐一分析肇事原因及違規項目，綜觀道路設計及現場交通流量後，擇定適當的路口建置，期能確實降低事故發生，同時兼顧交通順暢。

愛三路車不讓人科技執法首月開出76罰單，警方發現很多人誤判3米距離。圖／警方提供
愛三路車不讓人科技執法首月開出76罰單，警方發現很多人誤判3米距離。圖／警方提供

科技執法

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