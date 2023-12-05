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基隆消防員救回無心跳患者 最高發1萬元鼓勵

中央社／ 基隆5日電

基隆市政府為激勵消防員，依相關要點編列新台幣115萬元獎勵金預算獲議會支持，消防員明年執行冒險搶救任務，或將到院前心肺功能停止患者急救恢復脈搏等，最高將發放1萬元。

基隆市消防局今天表示，基隆市人口超過36萬人，消防人員為285人，每名消防人員需服務逾1200名市民。統計民國99年到110年，每年火災平均案件為138件，平均救護案件為1萬8025件，估算每日約需執行近50件救護案，今年截至11月底，消防人員將到院前心肺功能停止（OHCA）患者急救成功則有66例。

消防局指出，長期來看，火災次數雖有減少趨勢，但救護案件量持續攀升，隨著高齡化社會到來，救護任務將更為嚴峻，而消防人員在白天80秒、夜間120秒內即需出動的高壓狀況，因應各種災害緊急出勤。

消防人員明年若冒生命危險深入災變現場，搜救被困災民或將受困災民救出，及處理到院前無生命徵象傷患，經急救後恢復脈搏等情況，消防局將發放1000元至1萬元獎勵金，消防局表示，期盼透過導入獎勵金制度，給予消防人員實質鼓勵。

基隆市消防局長向永財指出，參考消防署及各縣市作法，基隆市消防局依「消防機關核發工作獎勵金支給要點」，訂定細部發放要點，感謝基隆市長謝國樑及市議會的支持，通過115萬元預算，希望透過實質的激勵，振奮消防人員士氣，進一步提升救災救護品質。

患者 消防員

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