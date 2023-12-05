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基隆港郵輪廣場串接市區 喜豬橋北向封1車道1月恐塞車

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆港郵輪廣場串接市區工程，喜豬橋北向封1車道1個月施工。記者游明煌／攝影
基隆港郵輪廣場串接市區工程，喜豬橋北向封1車道1個月施工。記者游明煌／攝影

基隆市政府將在中正路上方打造一座跨越中正路的景觀天橋平台，串連東岸郵輪廣場及市民廣場，未來民眾可從海洋廣場一路步行至東岸市區，目前工程正在進行中，自12月11日至明年1月10日進行基樁工程，將封閉「喜橋」北向外側一車道，請市民注意小心減速行駛。

市府都市發展處指出，東岸郵輪廣場透過天橋設計「跨越平台」，跨越中正路，串接東岸商場、表演藝術中心及市民廣場等公共空間。

市府正辦理「基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程」，預計於中正路上方打造一座跨越中正路的景觀天橋平台，串連東岸郵輪廣場及市民廣場，日後外地遊客到基隆，將可一路自國門廣場、海洋廣場一路步行至東岸市區。

因需在喜豬橋側進行基樁工程等工項，12月11日至明年1月10日施作基樁工程，施工期間將封閉喜豬橋北向外側一車道、並設有義交進行交管及引導，完成後即重新調整為4線車道，天橋平台主體後續將於夜間進行鋼構吊裝作業，施工時間將再另行公告。

由於封閉「喜豬橋」北向外側一車道，將使車道縮減，現場道路剛好是中山高東岸高架橋車流進市區重要交通節點，分成直走中正路歌右轉進仁一路兩方向車流，因車道縮減將影響高架橋下橋車流，尖峰時段北上車流勢必回堵。

都發處請民眾行經施工管制區域車輛減速慢行，並遵照義交指揮及交維設施導引行車，以確保交通安全，施工造成不便敬請見諒。

基隆港郵輪廣場串接市區工程，喜豬橋北向封1車道1個月施工。圖／都發處提供
基隆港郵輪廣場串接市區工程，喜豬橋北向封1車道1個月施工。圖／都發處提供
基隆港郵輪廣場串接市區工程，喜豬橋北向封1車道1個月施工。圖／都發處提供
基隆港郵輪廣場串接市區工程，喜豬橋北向封1車道1個月施工。圖／都發處提供

車道 郵輪

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