OHCA救回最高獎勵1萬 基隆明年正式編預算激勵消防士氣

基隆市人口超過36萬人，消防人員有285人，每位消防人員平均需服務1271名市民，近年來火災件數有減少趨勢，但是救護案件數持續攀升。消防局參考其他縣市成功經驗，自明年度開始正式編列工作獎勵金預算115萬元，其中OHCA（到院前心肺功能停止）獲救成功，最高可領1萬元獎勵金。

消防局統計近3年來每年火災平均次數138件，平均救護案件為1萬8025件，估算每日逾50件救護案件。長期而言，火災次數雖然有減少的趨勢，但是救護案件數量持續攀升。隨著高齡化社會的到來，救災救護任務將更為嚴峻。今年1月至11月止，OHCA急救成功66例。

基層消防人員說，外勤消防人員白天在80秒、夜間120秒內即需出動，承受高壓狀況，時時刻刻都需要保持緊戒，因應各種災害緊急出勤，以快速抵達救災現場執行搶救及救護任務。平時在分隊上班時的防火宣導、消防設備檢查勤務、消防水源查察等，各種勤務十分繁重。

消防局長向永財今年4月就職時，市長謝國樑指示頒獎鼓勵冒險犯難衝火場，以及執行緊急救護救回OHCA患者的同仁。向永財表示，依據「消防機關核發工作獎勵金支給要點」，訂定工作獎勵金的細部發放要點，感謝市長及市議會的支持，從113年開始，編列115萬元的工作獎勵金預算，希望透過實質的激勵，振奮消防同仁的士氣，進一步提升救災救護的品質。