台東設遊艇碼頭 初勘擇定2漁港

台灣遊艇觀光日漸興盛，台東14處漁港全無遊艇專屬停泊處，遊艇愛好者盼在台東能有中繼站，以利續航至綠島、蘭嶼；縣府交觀處指出，已會同專家學者會勘，新港、金樽二漁港列為首選，新港可設置臨時停泊區，長期則以金樽漁港為規畫目標，但須先解決防波堤過短等問題。

台東海岸線近170公里，由北至南沒有遊艇港，不利遊艇觀光發展，議員簡維國日前赴高雄參觀遊艇碼頭，建議縣府重視遊艇產業需求。交觀處表示，初步盤點後擇定新港及金樽漁港最適合。

交觀處表示，日前會同業者及學者實地會勘，新港漁船量不少，平日可充當臨時停靠碼頭，若遇颱風漁船入港避風就會飽和；金樽漁港聯外道路狹小、淤沙及延伸防波堤等問題，整治經費龐大，須思考是否符合經濟效益。

交觀處強調，遊艇碼頭目前是規畫案，無論是新港或金樽，都須與在地漁民及漁會溝通，取得共識才推動。

台灣遊艇公會理事長龔俊豪指出，高雄已設置多處母港，遊艇出海也需要子港可停泊，遊艇才能開出去，目前南部遊艇多停靠墾丁後壁湖，台東若有子港可補給加油，後續去綠島、蘭嶼都方便。

龔俊豪說，只要能設遊艇碼頭、任何漁港皆可，若有特色料理餐廳會更吸引人。另綠島、蘭嶼無遊艇專屬泊位，要避開漁船及客船，希望地方一併考量。