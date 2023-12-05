聽新聞
test
0:00 / 0:00

建設款被刪 花蓮2議員率眾抗議

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮南區縣議員林玉芬（左一）、金淑敏（左五）不滿南區鄉親權益被漠視，率20幾名部落族人手舉抗議標語到議會，並提交陳抗書予議事組主任潭進成（左二）。記者王思慧／攝影
花蓮南區縣議員林玉芬（左一）、金淑敏（左五）不滿南區鄉親權益被漠視，率20幾名部落族人手舉抗議標語到議會，並提交陳抗書予議事組主任潭進成（左二）。記者王思慧／攝影

花蓮縣議會上周五開會表決，縣府所提2億多元道路改善工程款刪除。縣議員林玉芬、金淑敏昨天率逾20名部落族人到議會門口抗議，不滿南區鄉親權益被漠視；議會昨召開建設處追加預算未通過說明會，議員認為預算提請大會逐條審查沒有做錯，卻遭抹黑變「議員打議員」。縣府回應，沒有操作議員對立，議員表達意見是權利，相信大家都是為花蓮進步而努力。

縣府建設處本月1日提出道路改善工程追加減預算案，全縣道路橋梁設施興建改善維護工程預算7300萬元，小組審查後刪除4300萬元；縣道193線養護及改善工程6100萬元遭刪除，還有中央路路面改善工程刪減1億3376萬元，合計刪除2億3776萬元。

其中花75線3000萬元提請大會討論，因意見分歧，表決在場32席有16人同意通過，沒有達過半數所需的17票，預算未通過，最後仍遭刪除。

南區20幾名部落族人手舉抗議標語到議會，用歌聲表達不滿，並提交陳抗書。南區議員林玉芬表示，去年花蓮918地震南區重創，今年又經歷5個颱風，農路殘破不堪、橋梁路面破裂急需建設，卻慘遭刪除預算，要表達沉重抗議。

「舉手很難嗎？」林玉芬更氣憤地說，竟有2位南區議員沒舉手同意通過，就差這麼1票就通過預算。

昨天議會針對追加預算未通過召開說明會，南區議員黃鈴蘭則說，預算提請大會逐條審查沒有做錯，但這兩天演變成「議員打議員」，感到很不解；南區議員哈尼‧噶照也說，這幾天被鄉親、族人做不實的指控，都不敢回部落，自己支持建設，好好審查才對鄉親有交代。

議長張峻說，府會關係現在降到冰點，預算審查應按正常程序，但現在好像被操作社會對立，不符合事實。

議員 花蓮 員林

延伸閱讀

全台社宅唯一優等 北市福星社宅獲中央工程金質獎

南市「鯤鯓安居」社宅基地完成都更 預計117年完工

人行道改善2300萬元遭刪 花蓮市代會憂陷交通黑暗期

花蓮縣議會刪2億多追加預算 演變成「議員打議員」

相關新聞

台東設遊艇碼頭 初勘擇定2漁港

台灣遊艇觀光日漸興盛，台東14處漁港全無遊艇專屬停泊處，遊艇愛好者盼在台東能有中繼站，以利續航至綠島、蘭嶼；縣府交觀處指...

海洋風耶誕節 蘭陽周一晚亮燈

「2023蘭陽越夜越美麗～蘭陽歡樂迎耶誕」燈飾昨晚亮燈！宜蘭縣政府配合推動的「蘭海鐵道五漁村」計畫，跳脫以往白雪及寒冬的...

建設款被刪 花蓮2議員率眾抗議

花蓮縣議會上周五開會表決，縣府所提2億多元道路改善工程款刪除。縣議員林玉芬、金淑敏昨天率逾20名部落族人到議會門口抗議，...

城際轉運站遲未啟用…基市府搭帳棚 讓通勤族減少淋雨

基隆城際轉運站尚未啟用，國道客運通勤族仍在港西街候車。入冬後天氣濕冷，常要在雨中等車，市府在排隊動線區域搭帳棚，雨天不用...

垂直觀光城市有譜…基隆塔、信二防空洞 試營運免費玩

基隆市政府昨宣布，串連基隆山、海、城三者的「基隆塔」和「信二防空洞」，即日起到12月10日試營運期間，免費開放民眾參觀，...

集貨場當自宅？議場非秀場？宜蘭藍綠互把對方送紀律委員會懲戒

繼民進黨宜蘭縣議員林麗被送紀律委員會懲戒後，民進黨議會黨團今天針對國民黨立委參選人黃琤婷日前所說「議場非秀場」，認為損害...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。