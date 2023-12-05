建設款被刪 花蓮2議員率眾抗議

花蓮縣議會上周五開會表決，縣府所提2億多元道路改善工程款刪除。縣議員林玉芬、金淑敏昨天率逾20名部落族人到議會門口抗議，不滿南區鄉親權益被漠視；議會昨召開建設處追加預算未通過說明會，議員認為預算提請大會逐條審查沒有做錯，卻遭抹黑變「議員打議員」。縣府回應，沒有操作議員對立，議員表達意見是權利，相信大家都是為花蓮進步而努力。

縣府建設處本月1日提出道路改善工程追加減預算案，全縣道路橋梁設施興建改善維護工程預算7300萬元，小組審查後刪除4300萬元；縣道193線養護及改善工程6100萬元遭刪除，還有中央路路面改善工程刪減1億3376萬元，合計刪除2億3776萬元。

其中花75線3000萬元提請大會討論，因意見分歧，表決在場32席有16人同意通過，沒有達過半數所需的17票，預算未通過，最後仍遭刪除。

南區20幾名部落族人手舉抗議標語到議會，用歌聲表達不滿，並提交陳抗書。南區議員林玉芬表示，去年花蓮918地震南區重創，今年又經歷5個颱風，農路殘破不堪、橋梁路面破裂急需建設，卻慘遭刪除預算，要表達沉重抗議。

「舉手很難嗎？」林玉芬更氣憤地說，竟有2位南區議員沒舉手同意通過，就差這麼1票就通過預算。

昨天議會針對追加預算未通過召開說明會，南區議員黃鈴蘭則說，預算提請大會逐條審查沒有做錯，但這兩天演變成「議員打議員」，感到很不解；南區議員哈尼‧噶照也說，這幾天被鄉親、族人做不實的指控，都不敢回部落，自己支持建設，好好審查才對鄉親有交代。

議長張峻說，府會關係現在降到冰點，預算審查應按正常程序，但現在好像被操作社會對立，不符合事實。