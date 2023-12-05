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城際轉運站遲未啟用…基市府搭帳棚 讓通勤族減少淋雨

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基市府交通處在港西街旅服中心旁巷道搭設帳棚，減少候車民眾受淋雨之苦。圖／基市府提供
基市府交通處在港西街旅服中心旁巷道搭設帳棚，減少候車民眾受淋雨之苦。圖／基市府提供

基隆城際轉運站尚未啟用，國道客運通勤族仍在港西街候車。入冬後天氣濕冷，常要在雨中等車，市府在排隊動線區域搭帳棚，雨天不用撐傘，晴天可減少日曬，未來還規畫在候車區提供免費熱飲，讓民眾驅寒保暖。

國道客運1573（往內湖科技園區）、9006（往圓山、士林）及1070（往板橋）班車，基隆起點站牌設在港西街，鄰近基隆火車站的旅遊服務中心。因為通勤人數多，上班交通尖峰時刻，排隊等候搭車人龍一路綿延到旅服中心旁。

基隆冬季吹東北季風常挾帶風雨，寒風中撐傘等車很折騰。市府交通處勘查候車狀況後，引導民眾排隊動線從廣場移到旅服中心旁巷道，在巷道搭設4頂帳棚，從港西街騎樓連接到原火車站雕花雨棚，減少淋雨之苦。

基隆市長謝國樑、交通處長王圳宏和市議員林沛祥昨實勘，了解搭帳棚後使用情形。謝說，城際轉運站設計有缺失，經4次變更設計改善，至今仍難開放使用，市府會努力改善候車環境。

交通處除重新安排候車動線，也在旅服中心旁道設帳棚，供候車者遮陽擋雨，未來天冷也會在「山海鳴光」廣場派員提供薑茶等熱飲。

王圳宏說，1573等國道客運上班時段乘車者多，因為是發車起點，輸運速度相對快。下班時段因內湖等市區道路塞車，建議通勤族可考慮改搭軌道運具。

國道客運 火車站

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