垂直觀光城市有譜…基隆塔、信二防空洞 試營運免費玩

基隆市政府昨宣布，串連基隆山、海、城三者的「基隆塔」和「信二防空洞」，即日起到12月10日試營運期間，免費開放民眾參觀，鼓勵民眾探索城市新地標之美，體驗全新遊憩動線。

基隆市文化局說，基隆塔試營運期間開放時段為上午10點至晚間10點，開放區域為基隆塔1樓、頂樓（不含崆書屋）；信二防空洞、扇形廣場開放時段為上午10點至晚間6點。

想參觀基隆塔的民眾，上午10點起可從義二路大門進入1樓廣場休憩，也可搭電梯到頂樓觀景平台，欣賞基隆美景。信二防空洞同步開放，可搭電梯直達扇形廣場，再沿著步道前往基隆塔。兩處景點經信二路、義二路串連，形成環狀旅遊路線。

文化局長江亭玫說，基隆塔除了是觀景平台，也是垂直公共交通系統，串連義二路商圈、雞籠中元文化館和中正公園，有助活絡當地觀光發展。基隆塔開放後，將借鏡國外海港城市發展模式，建立「垂直觀光城市」新地標。

基隆塔是前市長林右昌任內規畫興建，由直立電梯和橫向過道組成，串連基隆港東岸旅客中心、哨船頭商圈和中正公園，打造立體旅遊動線。現任市長謝國樑上任後延續興建工程及招商，計畫引進遠見國際人文空間進駐基隆塔，也讓基隆多一處書香空間。