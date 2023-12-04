集貨場當自宅？議場非秀場？宜蘭藍綠互把對方送紀律委員會懲戒

繼民進黨宜蘭縣議員林麗被送紀律委員會懲戒後，民進黨議會黨團今天針對國民黨立委參選人黃琤婷日前所說「議場非秀場」，認為損害議會名譽，將提請移送紀律委員會懲戒；國民黨團不甘示弱，明天也要把民進黨立委參選人陳俊宇以「楊桃集貨場違法改建為私人住宅」為由，建請提送紀律委員會懲處。

由於國民黨與民進黨的立委參選人都是縣議員，使得立委選舉的戰場延伸到縣議會，藍綠都互控對手損害縣議會形象。

民進黨議會黨團今天召開記者會指出，國民黨立委參選人黃琤婷，擔任議員懶惰、不認真又不用心，日前坦承自己議會質詢出席率不高，但不懂自我檢討議員應盡職責，更稱「議場非秀場」；換句話說，議員認真質詢是作秀，口出狂言，非常不適當，依據議會紀律委員會設置辦法第五條第二款規定，其行為有損議會名譽，提請紀律委員會審議。

對此，國民黨議會黨團下午回應，民進黨「曲解人意」，議場是神聖地方，絕非秀場，黃琤婷的意思是自己是執政黨議員，對於縣政作為及民眾服務案，隨時都與縣府相關單位連繫，任何事情隨時解決，不是質詢時才提出來，由於她勤跑且問政認真打拚，國民黨才會推她出來參選立委。

據了解，國民黨團為了反制對手，準備明天上午召開「陳俊宇議員知法犯法，楊桃集貨場違法改建為私人住宅，建請提送紀律委員會懲處」記者會。

不過，議員連署提案送懲戒，必須經過縣議會大會討論通過，才能送進紀律委員會進行調查，並請當事人說明。目前除了林麗議員的懲戒案有經過縣議會大會通過，綠營要送黃琤婷懲戒或國民黨明天要送陳俊宇懲戒，都還必須經過縣議會大會通過，大會要等到12月下旬才會召開，且不一定會通過。