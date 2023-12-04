人行道改善2300萬元遭刪 花蓮市代會憂陷交通黑暗期

花蓮高商校園周邊人行道破損，影響行人安全，花蓮市公所獲中央核定經費改善中山路段，縣府編列2300萬元預算施作商校街段。兩段工程原能同時施工，縮短交通黑暗期，不過縣府預算1日遭議會刪除，工程將各自施工。市代會表示，希望縣府在下次會期提出復議送預算進議會，呼籲議會支持。

花蓮高商位在市區中山路及商校街口，雖然兩路段均有人行道提供行人通行，部分區域卻因路樹樹根隆起，恐有安全疑慮。市公所向營建署爭取中山路段改善經費，商校街部分則由縣府籌備預算，希望兩路段工程一起施作，減少沿線交通不便時間。

在10月中旬獲中央核定3500萬元改善總經費，中央負擔2940萬元，市公所配合款560萬元，設計圖將在本月22日出爐。但縣府追加的2300萬元預算，遭縣議會表決刪除，兩路段工程勢必分開進行，恐陷入交通黑暗期。

花蓮市民代表會主席李振瑋指出，原希望兩路段工程能與縣府同時發包施作，並在同一時間點完成，減緩民眾交通不便問題，尊重議會替民脂民膏把關，仍希望縣府能提出更詳細的說明爭取議會支持，與市公所共同解決行人地獄問題。