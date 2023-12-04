綠島柚子湖不明重油污染 環保局籲民眾暫勿前往

台東縣環境保護局1日接獲民眾通報，綠島知名景點柚子湖發生不明來源油污染，現場初判為重油污染，目前未完全清除，為免人為因素造成二次污染，籲民眾及遊客暫勿前往。

環保局表示，在接獲民眾通報後，立即派員配合海保署第十工作站、綠島鄉公所清潔隊及綠島安檢所至現場瞭解情況，並請海巡署第一三岸巡隊協同整備處理油污應變資材，運送至綠島支援油污清除工作。

現場不明來源油污初步判定為重油污染，環保局立即協助海保署第十工作站進行現場水質採樣蒐證工作，同時會同各單位擬定除污策略，期加速油污清除進度。

環保局說明，綠島鄉公所清潔隊在第一時間就以吸油棉進行除污作業，今天改採用勺子優先撈除比較集中處的油污，避免油污染再擴散；後續將增派人力支援清除工作，並持續調度油污清除所需應變資材至綠島，全力協助柚子湖環境復原工作。

環保局調查發現，這次的油污事件已造成柚子湖環境嚴重污染，目前尚未確定油污染來源，將會同警方單位在現場收集相關證據，若查獲相關造成污染事實，將依海洋污染防治法相關規定辦理。

環保局呼籲，目前現場因受潮汐影響作業進度，油污染情形尚未完全清除，為避免人為因素造成二次污染，呼籲民眾及遊客暫勿前往柚子湖，若有發現其他地點有污染情形，可撥打免費陳情專線0800-066-666，專人服務。