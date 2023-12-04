花蓮縣議會刪2億多追加預算 演變成「議員打議員」

花蓮縣府提2億多元道路改善工程追加預算，縣議會表決未通過；擁護追加預算議員今天動員民眾到議會前抗議，議長張峻認為縣府操作對立，縣府澄清無能力影響議員發言。

花蓮縣議會1日開會表決，刪除縣府所提新台幣2億多元道路改善工程款，引發擁護與反對議員後續動作連連。國民黨籍議員林玉芬、金淑敏、詹金富今天上午率逾20名部落族人到議會門口抗議，不滿南區鄉親權益被漠視。

隨後，議長張峻及民進黨籍議員張美慧、胡仁順，以及無黨籍議員黃玲蘭、黃馨、林源富等則召開記者會說明縣府建設處「道路改善及交通管理道路改善工程」追加預算案未通過原由。

張峻表示，府會關係降到冰點，任何議案要按照正常程序、正常議事規則來審議，但縣府現在用不實的內容來操作對立，完全不符合事實，「表決也不是、不表決也不是」，預算有問題請縣府送詳細資料也不肯拿來議會，然後動用議員來質疑議員，22縣市唯獨花蓮如此，真的很難過。

黃鈴蘭說，預算提請大會逐條審查沒有做錯，但這2天卻演變成「議員打議員」，感到很不解。

對此，花蓮縣政府行政暨研考處長吳昆儒接受媒體聯訪表示，議會提出縣府操作造成對立，縣府並沒有這能力，議員表達個別意見，是議員權利，非縣府所能影響；縣府提出提案，議會審議，都是應有的職責，大家都是為花蓮進步、為建設花蓮、為鄉親好。

張美慧擔任建設小組第二召集人，她還原建設小組審查情況，縣府提報此筆「道路改善工程」，其中包含花蓮北區府後路、東大附小周邊、商校街人行道等改善工程4300萬元；花75線3000萬元；縣道193線養護改善工程6100萬元；中央路路面改善工程1億3376萬元。

張美慧說明，建設小組考量中央路路面經會勘現況良好，未有急迫性，所以刪減1億3376萬元。會勘縣道193瑞穗大橋至玉里大橋路段，與村里長、部落頭目討論，發現問題是路肩過高導致淹水，所以刪減此筆預算6100萬元，並決議請建設處重擬更符合現況需求的計畫，向中央爭取經費。

北區府後路、東大附小周邊、商校街人行道等改善工程，則因中央已編列計畫預算，要求地方提出計畫，縣府應減少預算負擔，改為積極向中央爭取經費，如爭取到則以縣預算配合款負擔，所以刪減4300萬元。

南區花75線提升道路品質，建設小組則提請大會討論，並未刪減；正是因為縣府整筆預算採包裹式送案，送交大會時也包裹表決，同意人數未超過半數，因而全案不通過。